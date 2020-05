Detenido por grooming: acosaba a adolescentes a través de Instagram

Up Next

Un hombre de 30 años, que creaba distintos perfiles en la red social Instagram, fue detenido bajo la acusación de ser quien supuestamente utilizaba esas cuentas para acosar virtualmente a una adolescente de 14 años de edad, cometiendo el delito de grooming. El procedimiento tuvo lugar en un domicilio de calle 549 y 584 de la localidad de Quequen, donde los personal de la DDI, llegaron a determinar la identidad verídica respecto a los usuarios que utilizada el autor y su paradero. La situación de la que fue víctima esta adolescente llegó a la Justicia a partir de una denuncia que realizó la madre de la joven. Ambas asistieron a la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales a cargo del Dr. Marcos Bendersky para mostrar los mensajes explícitos y demandas que recibía la chica en su teléfono, con ineludibles fines sexuales. Uno de los aspectos que llevó a agudizar la pesquisa para poder dar con supuesto el autor de los mensajes, era que la hacía a través de perfiles falsos que creaba, y luego borraba, para generar un nuevo desde el que volvía a contactar a la menor de edad. De esta manera, en el término de pocos días, llegaron hasta quien sería el autor de los mensajes. Según pudo saberse, a través de la red social, el individuo pedía a las adolescentes que le enviara fotografías suyas sin ropa, al tiempo que amenazaba con compartir y virilizar otras fotos que supuestamente tenía de ellas, lo que era mentira. Un segundo caso que implica la misma modalidad, fue denunciado por familiares de otra adolescente que aportaron intercambios de conversaciones por Instagram, a través de donde intimida a la victima de exponer sus fotos si no enviraba fotos de contenido sexual, demanda que no tenía sentido. Con las pruebas obtenidas se ordenó el allanamiento y detención de la persona que participara en el hecho. Se secuestraron distintos elementos de prueba, entre ellos dos teléfonos celulares y el detenido fue trasladado a la DDI para quedar a disposición de la Justicia. El detenido imputado de los delitos de captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales – grooming y divulgación y/o distribución de imágenes pornográficas de menores de edad, ya fue indagado por la Fiscalía y se negó a declarar. La Jueza Dra. Aida Lhez ordeno la conversión de aprehensión en detención, hasta tanto se continúe con la investigación.

