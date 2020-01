DETENIDOS POR PELEAR

ALLANAMIENTO POSITIVO. – CAPTURA ACTIVA – INF. ART. 189 bis

C.P. – INF. LEY 13.081 e INF. ARTS. 85 y 87 DEC. LEY 8031/73

Informa Jefe Subcria JN Fernández; habiendo gestionado Orden de Allanamiento

en Actuaciones caratuladas “Averiguación de Ilícito”, para un domicilio de calle 29

en la localidad de Nicanor Olivera y otorgado que fue por Juzgado de Garantías

Nro. 2 Dr. Marcos Bendersky Dpto. Judicial Necochea; personal de ese elemento,

dio cumplimiento con siguiente resultado DETENCIÓN A. J. D. (62) quién registra

“Captura Activa” Interv. Dr. Borras La Plata y SECUESTRO cartuchos de distintos

calibres (todos intactos).- CLAUSURA taller clandestino chapa y pintura

s/denominación, constatándose existencia de dos vehículos en reparación, no

contando con Hab. Municipal ni Libro de registro.- Efectuada consulta magistrados

intervinientes disponen cumplimentados recaudos Interv. UFI Nro. 10 MPF, Juzg.

Correccional Nro. 1 y Juzg. Faltas Necochea..-

AMENAZAS CALIFICADAS

Informa el Jefe de Estación Policía Comunal San Cayetano, habiéndose

recepcionado llamado telefónico a guardia de este elemento, anoticiando que sujeto

masculino (52) se habría hecho presente en su casa proliferando amenazas y

esgrimiendo cuchillo tipo criollo, para luego golpearlo en su cabeza sin ocasionar

lesiones, para luego retirarse del lugar. Comisionado móviles policiales, se

entrevistan con llamante, logrando interceptar al sindicado en cercanías del lugar,

procediendo a la aprehensión del mismo, no se halla arma blanca. Se recepciona

denuncia a llamante. Solicita medida cautelar. Intervención UFI 01 MPF.

“ROBO” – “AVERIGUACION DE ILICITO”

Informa Jefe de la Seccional 3°, personal del GTO de ese elemento, tras haber

efectuado tareas de campo en relación a ilícita modalidad “SCRUCHE” ocurrido en

oficinas del “SECRETARIA DE TURISMO (EX ENTUR)” Av. 79 y Av. 2 esta, con

fecha 08/01 cte., y tras haberse reunidos elementos de convicción para sospechar

que autoría de sujeto mayor de edad M.E. M. (24) con antecedentes, sujeto quien

había reducido la notebook sustraída en autos. Es así que habiéndose gestionado

por ante S.S. Dr. Aldo RAU, Juez Subrogante Juzg. Gtias. N° 2 mismo otorgó

“ORDEN DE ALLANAMIENTO Y SECUESTRO” la cual fue cumplimentada en el

objetivo signado de calle 88 y 57 , morada del sindicado en autos, dnde no se

hallaron elementos de interés para la presente investigación, pero si se logró

INCAUTAR en la finca dos bicicletas de alta gama, una marca VAIRO, negra con

letras blancas, con la particularidad de haber sido repintada y restante marca X-

TERRA, negra con vivos rojos, observándose dígitos semi borrados, las cuales no

pudieron justificar tenencia ni procedencia, existiendo denuncias por la sustracción

en este ámbito de similares biciclos. Adelanto MPF. avala preceder. Act. Epígrafe

interv. UFI N° 3 y UFI N° 1

INFRACCION ART. 35, 42 Y 74 INC.

Personal del Comando de Patrullas Necochea, en el marco de las Ordenes de

Servicio en vigencia, en recorrida por calle 59 y 104 divisan a masculino a los gritos

e insultando a transeúntes que circulaban por el lugar, por lo que es interceptado.

Que luego de realizar cacheo superficial de seguridad se le secuestra de entre sus

prendas una navaja, así mismo, este tornándose hostil con el personal,

procediéndose a la APREHENSION. Causante identificado mayor de edad (19).

Trasladado cte y secuestro a Cria. Jurisdiccional fines legales pertinentes.-

Comunicado Juzg. Cnal. Necochea.-

CAPTURA

Personal del Comando de Patrullas Necochea, en el marco de las Ordenes de

Servicio en vigencia, interceptan en calle 528 al 1800 de Quequen , a sujeto mayor

(29) el cual cursado por Sistema Informático, se constata que mismo posee Pedido

de Captura Activo de fecha 28/08/19, solicitado por el Juzg. Nro 1 Necochea,

Trasladado causante a Cria. Jurisdiccion fines legales pertinentes-

ROBO AGRAVADO (VEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA) EN

TENTATIVA

Informa Jefe de la Seccional Necochea Primera, personal a su cargo que se hallaba

en consigna en av. 59 y 66 divisa persecución de un sujeto a otro, indicando quien

perseguía que le habían intentado sustraer motovehiculo. Consecuentemente, el

efectivo solicita apoyo vía radial y continua la persecución del sujeto, donde logra

interceptado en calle calle 61 esq. 64, logrando su reducción. Identificado el

damnificado (29, delivery) refiriendo ser propietario de motovehiculo GILERA

SMASH, el cual se hallaba estacionado en calle 72 Nº2875 lugar donde este sujeto

intento sustraerla. Aprehendido identificado mismo mayor de edad (21),

trasladado a sede de Comisaria Preventora, junto con damnificado, testigos.

Comunicado MPF.- Interv. U.F.I. Nº 1. Dr. JOSE LUIS CIPOLETTI, quien dispuso

actuaciones caratuladas al epígrafe.-

ALLANAMIENTO POSITIVO “ABUSO DE ARMA Y DAÑO – INFR LEY

23737

Informa Jefe de la seccional 2da, personal de GTO de ese elemento tras haber

realizado tareas investigativas en relación a I.P.P de mención, donde personal del

Comando Patrullas Necochea, acude a llamado al 911 a calle 523 al 1200 de

Quequen razon que había dos sujetos de sexo masculinos disparando con arma de

fuego sobre una finca, entrevistan llamante quien indica que por testigos, dos

sujetos conocidos por sus apodos, ambos con amplios antecedentes policiales,

comienzan desde afuera a realizar disparos con un arma hacia la finca para luego

patear la puerta de acceso y realizar disparos en el interior, fugando en

motovehiculo. Es a raíz de ello que mediante testimonios recogidos en trabajo de

campo establecen que los autores del presente domiciliado en calle 526 y 541 de

esta ambos con amplios antecedentes policiales. Se solicita UFI NRO 01 Orden de

Allanamiento y Secuestro otorgado por S.S. Dra. Aida Lhez titular Juzgado

Garantías Nro. 2 Dpto Judicial Necochea, donde con apoyo de personal de los GTO

1ra, 3ra y GAD se ingresó al objetivo de calle 526, lugar donde se secuestra

plantas de un metro y medio aprox cada una de cannabis sativa. Se deja que al

momento de la diligencia no se hallaban los sindicados quedando probada por

testimonios la autoría del hecho. Secuestro trasladado a dependencia fines legales.

Adelanto MPF interviniente avala proceder policial.