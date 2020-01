DETENIDOS POR VIOLENTOS Y CON DROGAS EN SAN CAYETANO

Sin discontinuar las tareas de prevención en el marco del OPERATIVO SOL 2020

en el Puesto de Vigilancia de la Rotonda de Energía, la POLICIA DE SAN

CAYETANO mantiene su trabajo de Interceptación de Vehículos e Identificación

de Personas, ante el gran afluente de turistas a las zonas balnearias aledañas.

Manteniendo un rígido control para la prevención de la tenencia, distribución y

comercialización de drogas, se dio con varias personas en los últimos días,

muchas de ellas procedentes de la ciudad de Bahía Blanca, a quienes se les

incautó más de 50 dosis de marihuana. Entre los individuos aprehendidos se

detuvo a Danilo C. de 27 años, Bruno L., Gustavo R., Gonzalo V, todos ellos de 29

años y Emilio R. y Valeria C., ambos de 23 y 22 años respectivamente. También

se demoró a Gastón F. de 36 años, quien transportaba en un frasco varias pastillas

de EXTASIS.

Otra persona oriunda de Rosario, Horacio A., de 46 años, fue aprehendido cuando

se dirigía desde la localidad de Tandil hacia Bahía Blanca, hallándosele en su

vehículo Toyota Hilux un frasco con 14 pastillas de EXTASIS y varias dosis de

marihuana.

Asimismo, controlando ambas manos de la Ruta Nacional 228 se demoraron dos

personas oriundas de Tres Arroyos, Federico F. de 36 años y Simón C. de 34,

quienes llevaban consigo un total de 12 gramos de marihuana.

Todos ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía N° 30 del Departamento

Judicial de Necochea.

En otro orden de noticias, la POLICIA DE SAN CAYETANO, detuvo estos últimos

días a CABANAS TOBIAS EDGARDO, de 32 años, de amplio prontuario delictivo

en esta ciudad, por haber realizado disturbios y dirigido amenazas en el almacén

ubicado en Av. Apezteguía N° 42 de esta ciudad.

Otros hechos se relevancia se produjeron este último domingo por la madrugada,

siendo protagonista en este caso LATORRE NESTOR DAVID, de 24 años,

también de un largo historial delictivo en esta ciudad, quien encontrándose en el

Festival de Destrezas Criollas y Jineteada organizado en el Fortín Gaucho de San

Cayetano, hallándose en estado alcoholizado, provocó disturbios, insultando e

incitando a pelear a las personas presentes, siendo este un ambiente familiar y de

buenas costumbres, por lo que fue inmediatamente detenido por los efectivos

policiales de este medio que se hallaban brindando servicio de prevención en el

lugar.

Por último, el personal policial destacado en el Balneario de San Cayetano,

procedió a la clausura del Parador Costa Sur, por infracción a los Artículos 3, 4 y 5

de la Ley N° 14.050 y Artículos 43 y 44 del Decreto N° 8751/77.

Con el emplazamiento del Puesto de Vigilancia en Energía, funcionando

permanentemente las 24 horas, se ha logrado establecer una fuerte presencia de

la POLICIA DE SAN CAYETANO en la intersección de las rutas RN 228, RP 72 y

RP 75 en consonancia con las directivas dispuestas por el OPERATIVO SOL,

reforzando los controles referentes a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y

controles sobre vehículos de transporte de cargas.