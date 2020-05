DETUVIERON A MEDICO DE SAN CAYETANO POR LA MUERTE Shaira Smoulenar

Up Next

Aunque la familia también responsabilizan al intendente Miguel Ángel Gargaglione y al secretario de Salud, Daniel González , por la designación de Rodríguez Infante, la justicia aun no avanzó sobre los funcionarios y solo lo hizo sobre la figura más visible. Para el abogado de la familia, Rodríguez Infante no estaba capacitado para el cargo, es por ello que va a insistir en imputar a Gargaglione y a González.

Según consta en la causa, Torres dijo que Rodríguez Infante le diagnosticó parasitosis el lunes 27 sin analizarla y la mandó a la casa. En los días posteriores, su cuadro no paró de empeorar y debió asistir al centro de salud en reiteradas ocasiones. El día miércoles Shaira fue enviada a su domicilio con el diagnóstico de gastroenteritis y el viernes debió ser hospitalizada nuevamente. En esa jornada, el médico acusado le dijo a Sharia “Vos sos una exagerada, sos una mañosa” y, según contó Tiberio, la enviaron a un psicólogo. Luego de agudizarse su cuadro, el mismo día a las 17 horas fallece en el nosocomio de la vecina ciudad.

Las declaraciones comenzaron la semana pasada. El martes declaró Soledad Torres , madre de Shaira y el miércoles hizo lo propio Cesar Smoulenar , el padre. Los progenitores detallaron el sufrimiento que padeció la nena desde que comenzó con los síntomas y no tienen dudas de que su hija fue víctima de mala praxis en el hospital municipal de San Cayetano.

