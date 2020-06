DETUVIERON AL LADRÓN QUE DISPARO A UN POLICIA.

Up Next

No se descarta nuevas diligencias judiciales, tendientes a determinar la participación de otra persona que oficializaría como co-autor en alguno de los hechos investigados.

La investigación encontró además que la vivienda allanada contaba con una conexión clandestina del suministro de energía eléctrica lo que hacía peligrar la integridad de las personas que conviven con el detenido. En el lugar cohabitan la ex pareja y tres menores de edad, razón por la cual se procedió a desconectar el servicio y desprenderse una investigación paralela por la sustracción de servicio eléctrico en perjuicio de la UPC.

En el lugar se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en los hechos cometidos (las cuales por razones legales no se exhiben) como también un teléfono celular que se sospecha que sería robado.

