DIARIO CUATRO VIENTOS Y CANALonceNECOCHEA LIDERAN EN INFORMACIÓN

A TODOS MUCHAS GRACIAS Y A NO AFLOJAR QUE ENTRE TODOS HACEMOS CANALonceNECOCHEA .-

CANALonceNECOCHEA LIDERA (CON 1.248.177 POR MES) EN LO QUE ES PAGINA DE FACEBOOK CON Y ULTIMO ESTA DIARIONECOCHEA SIMPLEMENTE MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE COMENTAN Y MANDAN INFORMACIÓN COMO ASI A LOS QUE PUBLICITAN SIN PAGAR NADA EN NUESTRA PAGINA,DADO QUE NUESTRO DIRECTOR WALTER BAÑOS DECIDIÓ NO COBRAR A NINGUNA PERSONA PARA QUE PUEDA ESTAR CONTENIDA Y ” GANARSE UNOS MANGOS “.-

Continue Reading