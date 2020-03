DISCUSION DE VECINOS POR CAN RAZA PITBULL SUELTO – AGRESIONES Y HASTA MORDIDAS A PERSONAL POLICAL

Up Next

Jefe del Cdo. De Patrullas Necochea informa personal a su cargo en recorridas constatan via publica frente domicilio calle 71 y 84 , pelea vecinal con varios intervinientes, motivada por pelea de canes. Al intentar apaciguar situación una de las partes se vuelve hostil contra la policía y comienzan a confrontar utilizando fuerza física, poniendo manos sobre los uniformados. Ante ello, constatándose forcejeo físico contra los uniformados, se aprehende a dos masculino mayor de edad y un menor, resultando con lesiones leves en brazos un Oficial de Policia y se los traslada a Cria. Jurisdicción, por Resistencia A La Autoridad y Lesiones, con injerencia de la UFI 5 SIRIMARCO y de la UFI Nro. 2 Dra. GABRIELE – Que la situación fue iniciada a causa de un animal, can raza PITBULL color marrón, que dejaron suelto en la vía publica, por lo que se identifica propietaria, siendo este animal quien mordiera a personal policial interviniente en procedimiento causándole lesión profunda en muslo. Ante ello, se labra de oficio actuaciones contravencionales con injerencia del juzgado Correccional Nro. 1 Dpto. Judicial Necochea por Infracción Art. 46 Decreto Ley 8031/73

