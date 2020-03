EBRIO Y ALTERADO PRETENDÍA INGRESAR A BAILAR

R INF ARTS. 35, 72 y 74 inc. “A” Dec ley 8031/73 Personal del Comando de Patrullas Necochea, en el marco de las ordenes de servicio vigentes, razón de llamado al 911, se constituyen en calle 63 e/52 y 54, por posibles disturbios en el lugar. Constituidos divisan a sujeto, en puerta de local bailable “PALACIO DE LA BUENA ONDA”, alterado queriendo ingresar de prepo, el cual se intenta calmar, pero hace caso omiso y comienza que a los gritos desafiando el personal, con claros ademanes de confrontación. Por lo que es reducido e identificado (40) con antecedentes policiales, mismo verborragico y emanando aliento etílico. Traslado a seccional primera, fines legales. Act. Epígrafe Interv. Juzg. Correccional N°1 MPF Necochea.

