El Comité de Crisis-Emergencia Covid-19 analizó la situación de la ciudad

Tras un intercambio de ideas con los integrantes del Comité, Rojas concluyó agradeciendo el compromiso de las entidades intermedias en el trabajo codo a codo y les pidió seguir con la colaboración, al tiempo que afirmó que “esto no habría pasado si no se rompía la cuarentena”, e insistió en que “las cuestiones de flexibilización se comunicarán sólo oficialmente”.

Además, como dato saliente, el intendente Rojas confirmó la realización de una ordenanza junto al Concejo Deliberante para establecer la obligatoriedad del uso del tapaboca en la ciudad, lo cual caso contrario, se aplicará multas a quienes no lo usen.

“Lo que la gente quiere consumir nosotros no se lo vamos a dar a nivel oficial”, esgrimió Rojas, habida cuenta de varias informaciones que se han hecho virales en redes sociales en las últimas horas y grupos de WhatsApp acerca de datos personales y domicilios falsos de los implicados en el rompimiento de la cuarentena que han circulado.

