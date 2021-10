El concejal Zubillaga se defendió de las críticas de Esnaola y pedirá un resarcimiento económico de 800 mil pesos

El concejal de Nueva Necochea Bartolomé Zubillaga expresó y remarcó que no tiene ninguna deuda con la Municipalidad de Necochea ni con otros organismos estatales como la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la Administración Federal de Ingresos Públicos y que gran parte de la comunidad lo conoce porque es “una persona pública desde hace mucho tiempo”.



De esta manera, el también integrante de la Cámara de Profesionales de Puerto Quequén, entre otras cámaras empresarias del distrito, salió al cruce de una serie de acusaciones vertidas por el actual presidente del Comité “Emiliano Abásolo” de la Unión Cívica Radical de Necochea Alberto Esnaola y lo hizo en el marco de una charla telefónica radial con el periodista Jorge Gómez.



“Todos mis bienes están declarados ante la AFIP, organismo que quiere saber cómo hiciste vos para comprar algo. No tengo testaferros, vivo de lo mío, mi viejo fue camionero y mi madre inmigrante italiana y llegué a lo que llegué gracias a sus enseñanzas. Lo que tengo siempre fue con mi propio esfuerzo y nunca viví del Estado, aunque ahora podrán decirme que tengo un sueldo de concejal municipal. No voy a decir que hago con ese aporte porque es una cuestión particular y no quiero ofender a mis pares que podrían necesitar ese salario para vivir”, señaló enfático el actual edil vecinalista de “Nueva Necochea”.



Más adelante agregó “los que critican y hablan, me gustaría que estén a mi altura. Que todos sus bienes son públicos, que los compraron con bienes propios, que trabajan de algo, sería interesantísimo saberlo. La ‘verdad de la milanesa’ es que, supe que uno de ellos, trabajaba en el ámbito del Concejo Deliberante pero nunca lo encontré, tenía varios horarios. Yo para hablar quiero que estemos a la misma altura. Cuando ingresé en la política, me enteré que había gente que cobraba sueldos de organismos nacionales sin hacer nada. La sociedad sabe quién es quién”, aseveró Zubillaga.



El actual concejal que asumió en diciembre de 2019 con la llegada de Arturo Rojas a la conducción municipal, sostuvo también que “estas mentiras responden a algo. El blanco que eligieron es el de un empresario, exitoso pero no por lo que tiene y que se metió en política con el fin de aportar algo para el bienestar de la comunidad. Soy una amenaza para esos sectores rancios porque si otros colegas empresarios también ingresan a la política podríamos dar otra impronta. Lo privado no es malo. Estos personajes terminan viviendo de lo que hacen los privados que pagan impuestos”, subrayó ante el periodista Gómez en su programa de la mañana en la colega 103.5 del dial de Frecuencia Modulada.



Luego de enumerar los pasos burocráticos de la justicia y las razones por las cuales todavía no se llegó a la realización de un juicio contra sus denunciantes, Zubillaga confirmó que pedirá un resarcimiento económico de 800 mil pesos, de los cuales una parte será donada a la Asociación de Lucha contra la Obesidad (ALCO).



Y en sus críticas, el concejal fue más allá, al señalar que “esta gente no es abogada o nunca ejerció la profesión porque confunden los significados de personas jurídicas con personas físicas. Yo soy parte de una sociedad que consideró en su momento que no debía pagar la tasa municipal de seguridad e higiene porque una parte de su trabajo la efectúa arriba de un barco donde nada tiene que ver la Municipalidad de Necochea. No hay ninguna deuda pendiente. Si bien un juez dictó una sentencia en septiembre, que será apelada, señalando que el pago correspondía, lo que pide la empresa es que haya una resolución de fondo, que todavía no hay”.



En la parte final del diálogo radial, el concejal Bartolomé Zubillaga señaló que “esta gente, a la cual no conozco porque no se ha dado a conocer, apela nuevamente al tradicional método del nazismo: miente, miente que algo quedará. Yo soy una persona pública desde hace varios años porque, gracias a Dios, fui elegido para integrar varias instituciones y apelo a la inteligencia de la gente para saber quién es quién. Remarcó por otra parte que “me llama poderosamente la atención que esta gente conduzca un centenario partido como la Unión Cívica Radical y que, supuestamente, todos los radicales de Necochea avalen estas conductas y acusaciones infundadas de sus autoridades”.