El curso de Manipulación de Alimentos se puede hacer vía online

En torno a ello, el funcionario puntualizó a los vecinos que “si no es urgente, más ahora con toda esta problemática donde no hay habilitaciones, pueden esperar hasta noviembre para hacerlo con nosotros de forma presencial. Pero mientras tanto, si alguien tiene la urgencia de conseguir un certificado de manipulador de alimentos, tiene que realizar el curso vía online”.

Por la pandemia de coronavirus, no habrá encuentros presenciales como mínimo hasta noviembre, pero se puede realizar de forma virtual y gratuita con la certificación del Ministerio de Desarrollo Agrario de Provincia.

Continue Reading