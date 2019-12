El Intendente distinguió a Nicolás Améndola como Embajador Deportivo de Necochea

Up Next

“Todos al Agua es muy importante para nosotros, porque chicos como Nico, y otros con problemáticas mucho más grandes, tienen la posibilidad de igualarse con aquellas personas que tiene posibilidades de nacimiento. Ellos no las tienen y hay que ayudarlos”, subrayó Améndola al finalizar el encuentro con Rojas y en el que también estuvo presente el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Hernán Trigo Gutiérrez.

Vale recordar que el deportista, surgido de las piletas del reconocido programa Todos al Agua, estará representando a nuestro distrito durante el próximo Mundial para Atletas con Síndrome de Down, a disputarse en Turquía del 28 de marzo al 8 de abril de 2020.

El joven nadador local representará al Distrito en el próximo Mundial para Atletas con Síndrome de Down, que se disputará en Turquía el próximo marzo. El Jefe comunal lo recibió en su despacho y destacó la labor del programa Todos al Agua.

Continue Reading