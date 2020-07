El municipio acompaña la 17º Expo Educativa, que este año se realiza de forma virtual

Desde el ámbito municipal, la responsable del Área de Juventud, Valeria Garrido, expresó el acompañamiento a una nueva edición de la Expo, aún en este contexto especial, al manifestar que “este año debido a este acontecimiento, la Expo no se hace de manera presencial como hace muchos años, pero igualmente estamos acompañando a quienes la integran en difusión y en el conocimiento de las carreras para todos los jóvenes que terminen la secundaria y tengan una orientación sobre qué pueden estudiar, en qué lugares y cómo inscribirse”.

