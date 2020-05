“El municipio está absolutamente en contra de los valores reclamados por Relisa”

Up Next

Por último, explicó que “una de las posibilidades que habíamos evaluado es una sociedad con participación mayoritaria del Estado y no la municipalización, que acarrea otros problemas en términos de personal, discusión del predio e infraestructura, y demás, pero no descartamos ninguna posibilidad y estamos abiertos a trabajar con el HCD en encontrar la mejor solución”

“El monto pretendido por la empresa, entre un reclamo de un convenio del 2016 del que no se ha pagado ninguna cuota, más otros convenios, intereses y recálculo ronda los 600 millones de pesos”, dijo, afirmando que “el municipio está absolutamente en contra de estos reclamos, de los valores y los términos en que se han planteado”.

El intendente, Arturo Rojas, aseguró que “sería un disparate firmar un convenio” por casi 600 millones de pesos que pretende la empresa encargada de la recolección de residuos. Buscará apoyo en el HCD y no descarta una sociedad mixta con participación mayoritaria del Estado.

