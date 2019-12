El pozo de agua Nº 12 ya está en funcionamiento

Up Next

En tanto, el funcionario también destacó que “estamos con muchas reparaciones de pérdidas importantes de agua”, y cerró manifestando que “seguimos apelando a la colaboración de la gente en cuanto al consumo, especialmente sobre todo aquellos que tienen piletas, les pedimos que traten de evitar los recambios continuos para que la red no se deprima mucho. Todavía tenemos una ardua tarea de acá a fin de mes para poner en funcionamiento los pozos restantes”.

Agregó el funcionario que “ayer se hizo un importante aporte, con el director de Infraestructura, Marcelo Gómez al pie de la obra, y a las 21 se pudo entrar al sistema de lo que produce el pozo Nº 12, ubicado en 58 y 57 y que tiene un gran caudal; se colocó la bomba, el tablero y se hizo la limpieza del pozo y drenaje, en conjunto con la empresa privada que realizó el trabajo para aliviar el sector céntrico de la ciudad. Desde que conectamos el pozo no tuvimos más reclamos de esa área”.

