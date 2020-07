El programa Envión funcionará en dos sedes permanentes

Up Next

“El aporte de la comuna es esencial, porque nos brinda los recursos, tanto humanos como económicos”, señaló sobre la relación intrínseca del municipio con el programa, agregando sobre el desdoblamiento de las actividades que “estamos trabajando fuertemente con lo que es la matrícula de Norte, porque las últimas dos sedes las hemos tenido ahí. Quequén siempre es una cuenta pendiente. Si bien los chicos acceden, les cuesta un poquito más y hay mucha población que no llega. Así que este es un gran desafío y, un poco, un sueño cumplido”, finalizó.

Por su lado, Noemí Ameri, parte del equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, y vinculada muy de cerca con el programa, subrayó sobre la importancia de las sedes propias que “en diez años que lleva Envión nos hemos mudado nueve veces, y eso no te permite planificar mucho a largo plazo”.

“Tenemos que seguir trabajando para acomodarlos”, pero “lo importante es que los chicos ya no se mueven más de ahí, ya es de Envión”, aseveró la funcionaria.

Al respecto, la directora de Educación de la comuna, Patricia Britos, explicó que “en diciembre, desde que asumimos con la gestión del intendente Arturo Rojas, supimos que era fundamental que tuvieran su casa propia, que no se estén mudando cada tanto, por eso tomamos esta decisión: después de estar un montón de años trabajando, Envión contará ahora con dos sedes, una en Quequén y otra en Necochea”.

