EN EXCLUSIVA EL VÍDEO DONDE PERDIÓ LA VIDA JUAN GABRIEL GOMEZ.

INICIAL Raíz 911 – MATHEU 2927 enfrentamiento armado. SANTIAGO SCHIFFLET (28) refiere estar en automóvil frente al estudio contable de su padre PABLO GUSTAVO SCHIFFLET (58) momentos que observa a un masculino delgado con gorra y portando arma de fuego encañona a su padre por lo que extrae pistola calibre 380 Bersa Plus H82799 y repele agresión armada, hiriendo al malviviente (óbito). Se ignoran datos se ignoran circunstancias. Amplío. UFI 1.

Continue Reading