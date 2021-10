En noviembre varios se juegan su futuro Miguel Abálsamo

“La mejor forma de

predecir el futuro

es construirlo”

Jim Rohr.

icen que uno de los

problemas de la cofradía política es que

siempre piensa en la

próxima elección aun

por encima de la que

está en ciernes. No

sabemos si es cierto

aquello que en política el ganador tiene la

razón, si sabemos que él mira su futuro y el

resultado de un feliz momento determina un

avance importante para sus aspiraciones.

El 14 de noviembre en el distrito se

eligen diez concejales para renovar la mitad

del cuerpo legislativo, dicho así parece un

simple título pero también es un medio

término para el Intendente. Sin embargo

hurgando en la profundidad del pensamiento de la dirigencia no es solo un concejal

más o menos lo que está en juego teniendo

en cuenta que estamos a dos años de la

próxima elección para cargos ejecutivos, y

dos años pasan volando.

De acuerdo a los resultados de la Paso

aparecen nubarrones para algunos, tormentas profundas para otros y el sol saldrá

para aquellos que logren la consolidación

como referentes de cada sector o frente.

No habrá camino sin espinas sin una buena

elección en noviembre, para los aspirantes

a pelear un lugar destacado para el 2023.

Todos arriesgan algo, especialmente los tres

espacios que sobresalen en la escena Juntos,

el Frente de Todos y Nueva Necochea, la

simplicidad del análisis se da en este trio,

que necesita afirmar el presente para mirar

con optimismo y expectativa el futuro.

Gonzalo Diez juega lo suyo

en tres resultados electorales

En el fútbol existen tres resultados,

victoria, derrota o empate, a veces en la

política también los corolarios pueden ser

varios y a través de esos números de votos

se marca el destino de todos los dirigentes

en pugna.

Dentro del esquema de la Unión Cívica

Radical el candidato que encabeza la lista

de Juntos, Gonzalo Diez, hace apuestas

fuertes pensando en el mañana que no

está lejos. Tiene dos cuestiones a resolver

primero aglutinar su propia tropa, algo

que parece no fácil y necesita arribar a ese

cuarenta por ciento de las Paso, sumados los

votos de las cuatro listas.

Si él arriba a ese promedio tendrá dos

motivos para el festejo, ganará la elección y

quedará con su futuro abierto positivo para

sus aspiraciones a ser el próximo intendente. Nadie duda que Santilli pueda superar el

50% de los sufragios en Necochea, aunque

los heridos de Juntos en las Paso pueden salir con la boleta como un buscapié y esto lo

sabe Diez, que infiere lo va a perjudicar; son

más de 10.000 votos que quedaron afuera

con acuerdo o sin acuerdo.

A raíz de esto están agazapados como

esperando a su presa, luego del aquelarre

que se generó entre los integrantes de Juntos

en Necochea, tanto el partido de Arturo

cuya lista está conformada por algunos

exfuncionarios, que son continuadores de la

gestión municipal y por otro lado la ACT,

esta última sin propuestas, al aguardo del

“Maná de la urnas”, hay otro sector, Avanza

Libertad, a la expectativa de ese “buscapié”

de votos que en las Paso se inclinara por

algún precandidato de Juntos.

“La Lista de Arturo”

con un objetivo claro,

incrementar sus votos

El Intendente sigue transpirando la camiseta, abocado a su gestión que no puede

ni debe descuidarse por el respeto a toda

la ciudadanía y destinando otra parte de su

día a la calle con un objetivo claro, incrementar el porcentaje que obtuvo en las Paso

saliendo de su despacho y dando la cara a

los vecinos preocupado por lo que vio en

septiembre.

Hoy, se ha trasladado en el distrito por

ciertas encuestas el peso de la elección a

Juntos, consecuencia de los desaguisados

del Gobierno nacional y el provincial que

todo lo que han hecho a partir de la derrota en las Paso les ha jugado en contra y,

el oficialismo municipal tiene la enorme

necesidad de concretar objetivos es por

eso que busca alinearse de soslayo con

la supuesta boleta ganadora que encabeza

Santilli. Rojas es astuto, sabe de éstas

lides para arrimarse subrepticiamente

con su boleta corta a los ganadores, no

tiene alma de perdedor ni de segundo

siquiera. Su boleta corta tiene el sello de

un partido del cual es dueño absoluto, sin

historia ni patrones, con la carga positiva

y negativa generada en un año de pande- mia, solo importa en definitiva que sea

introducida en las urnas.

Por eso trata de convencer con los suyos

a la sociedad que le dé un respaldo en el

Concejo Deliberante para los cambios que

quiere llevar adelante. Hábilmente y, desde

el mensaje de Nueva Necochea transmite el

convencimiento de haber superado lo ocurrido en las Paso, algo que siente cuando camina la calle con sus adláteres. La máxima

apuesta es ganar una elección, algo lógico,

es cierto también que no hay peor ciego que

aquel que no quiere ver la realidad y decide

volver a cerrar los ojos.

Si suma tres concejales, haciendo

cuentas matemáticas quedaría el Intendente

con un bloque de ocho propios (cinco que

quedan y dos que renueva) y la posibilidad

de alcanzar mayoría en el legislativo con

dos más, que existen en el cuerpo y no es

tan difícil de deducir. Y un interrogante

que se plantea la oposición es en cuanto a

las diferencias profundas que existe en un

bloque, que podría derivar en un unipersonal con autonomía propia a partir del 10 de

diciembre.

El Intendente juega parte de su futuro, reconociendo que es una elección de

concejales y su nombre y apellido no figura

en la boleta, pero es su lista, como esgrimen

en la cartelería. Cada volante entregado

demuestra que Arturo Rojas juega su futuro

para ese 2023 donde lo espera una política

de alianzas, una decisión que aguardará

para más adelante, cuando se comience a

dar más de un indicio si el viento viene de

barlovento.

En caso de quedar tercero en noviembre el golpe sería importante, no de nocaut

pero si de reflexión, que ya la realizó tras

las Paso, midiendo cada área de gobierno,

poniendo una lupa sobre el trabajo de su

equipo de campaña, mientras se esperan

cambios, los obligados para reemplazar a

quienes ocuparán una banca desde el 10 de

diciembre, mientras aseguran en su “mesa

chica” y en quienes lo conocen o ven su

andar, que habría varios cambios y tal vez

sorprenda con algunas designaciones que no

figuran en la agenda cotidiana.

El Frente de Todos inmovilizado

en su clásico voto cautivo

El oficialismo nacional y provincial

con la cantidad de disparos en los pies

que se viene efectuando daría la impresión que está esperando que le “tiren

la toalla” al Frente de Todos como a un

boxeador antes que le hagan la cuenta de

10. “Es imposible salir de este encierro

de votos, creemos que es casi una utopía

poder seducir a otros sectores de la comu- nidad, ya no podemos pensar en eso, más

bien conservar lo nuestro”, aseguraba con

total honestidad un ultra dirigente “K”,

analizando el presente quien señalaba que

no pudimos ni coordinar la movilización

del 17 de octubre.

Es correcto lo dicho, parece improbable

que el Frente de Todos pueda obtener más

que lo tradicional, ese 30% que parece

histórico, con una situación nacional que

poco ayuda más bien tira para abajo cada

día y una lista local donde muchos actores

quedaron afuera, una propuesta que no pare- ce motivante y una resignación supina de

obtener solo dos concejales.

Es un momento donde muchos se

atreven a enfrentar lo que antes no lo hacían

callando y otorgando pero repitiendo en

voz baja lo que ahora gritan para ser oídos,

para el Frente de Todos será un antes y un

después de la elección de noviembre. Ya

se oyen tambores de guerra y muchos no

acusan solamente al presidente Alberto Fernández por la derrota sino que se comienza

a repetir otro nombre, Cristina Fernández de

Kirchner. //