Encuentro para el programa “Más trabajo, menos reincidencia” La jornada tuvo como objetivo acordar contenidos y modos de implementación. La iniciativa está destinada a brindar herramientas y recursos que permitan inclusión laboral de las personas liberadas y su alejamiento del delito. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, y su par de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak, junto el arzobispo de La Plata Victor Manuel Fernández encabezaron el encuentro preparatorio para la puesta en marcha del programa interjurisdiccional de inclusión social penitenciario y post-penitenciario, “Más Trabajos, menos Reincidencia”. Del acto también participaron funcionares nacionales, provinciales, intendentes e integrantes de organizaciones sociales y de cooperativas de personas liberadas. El objetivo del encuentro fue acordar contenidos y modos de implementación, para esta iniciativa que está destinada a brindar herramientas y recursos que permitan la inclusión laboral de las personas liberadas y su alejamiento del delito. El programa propone dos fases de acción (“Acciones en contexto de encierro” y “Acciones postpenitenciarias”) y una serie de herramientas secuenciales para el desarrollo del mismo. En la primera fase, los ejes a desarrollar serán la identidad, educación, perfil productivo, trabajo y formación laboral; y en la segunda etapa, se trabajará sobre la inclusión laboral y el mutualismo. Para ello, se implementará una mesa de inclusión social penitenciaria y post-penitenciaria; se creará una estructura de inclusión social y laboral de personas liberadas en los municipios de la Provincia; y se sancionará un marco normativo. De la reunión también participaron la ministra de Gobierno María Teresa García, de Trabajo Mara Ruiz Malec, de Educación Agustina Vila, de Producción Augusto Costa, la Directora Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpineti; el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Emilio Pérsico; el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero; la Directora del INAES, Zaida Schmaruk; el diputado nacional Leonardo Grosso; el senador provincial Gervasio Bozzano; y los ministros Teresa García (Gobierno), Agustina Vila (Directora General de Cultura y Educación), Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica). Asimismo, también lo hicieron el subsecretario de Asuntos Municipales, Santiago Révora; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; el Presidente del Patronato de Liberadores Bonaerense, Aníbal Hnatiuk; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; el Director de Promoción y protección de los derechos de niños, niñas y jóvenes de la Comisión Provincial para la Memoria, Marcelo Iafolla; la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Eva Asprella; y el coordinador de la Unidad de Desarrollo Territorial, Eduardo Montes. En representación de los municipios, asistieron los intendentes Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Juan Ustarroz (Mercedes), Lucas Ghi (Morón) y Andrés Watson (Florencio Varela); y por parte de las cooperativas de personas liberadas, Mario Cruz (Movimiento Evita), José Ruiz Díaz (MTE), Julio César Fuque (FECOOTRA), Matías Dimicrof (UTEP); Sergio López Mandri (Comisión de Liberados). “Tenemos que tener una rápida acción como Estado para poder contener las distintas situaciones. Hay una cuestión central en la reconstrucción de agendas que es la valentía que debe reunir la dirigencia política para poner en el centro las ideas significativas. Más allá de la puja distributiva, debe haber un profundo sentido de amor al prójimo para construir lo que está dañado. Si no hay amor es imposible de construir una sociedad más justa”, concluyó Larroque.

