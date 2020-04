Ente Vial y Obras Públicas trabajan en la circulación interna del Hospital

Up Next

Además, Furno no soslayó el aporte de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. “El personal está colocando cercos y delimitando los espacios físicos trabajados, también se está podando y se estuvo trabajando en la limpieza de sectores; se hizo pintura y arreglo de alambrado, es decir, un trabajo en general en conjunto, en función de tener el hospital en óptimas condiciones para atender el problema del COVID-19”, valoró.

Continue Reading