Este jueves se brindará una capacitación a operadores del 147

ROMPIÓ VIDRIO Y VARIOS DAÑOS UN HOMBRE QUE SE PELEO CON SU EX.-

Up Next

Asimismo, la semana venidera sucederá lo mismo, continuando y culminando dicha capacitación el jueves 11 de junio, de 13 a 14 hs., segmento horario en que el servicio del 147 no estará disponible.

Desde la Dirección de Ordenamiento Urbano municipal, a cargo de Mario Azcárate, se anuncia que este jueves 4 de junio se realizará una capacitación para los operadores del 147, de 13 a 14 hs., momento en que dicho servicio no funcionará al público.

Será de 13 a 14 hs., horario en el que el servicio no funcionará a la comunidad. Lo mismo se replicará el jueves 11 de este mes.

Continue Reading