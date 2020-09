Facundo Lopez asume importante función en Seguridad Vial nacional

«El ex intendente doctor Facundo López asumiría en días más como Sub Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Argentina, adelantó hace minutos el periodista Miguel Abálsamo, conductor del programa «Cerrando la Mañana» de FM.Ciudad 100.7.

«Quedó confirmado que ex intendente será el titular de tan importante cargo,La Agencia Nacional de Seguridad Vial es un organismo creado en el año 2008 por iniciativa del gobierno nacional , de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Ley 26.363.

Dicha área es el conjunto de acciones que garantizan el buen funcionamiento del tránsito,mediante la aplicación de las leyes,reglamentos y disposiciones y normas de conducta, peatones, pasajeros, o conductores . a fin de usar correctamente la vía pública»-

Abálsamo mantuvo en línea privada una conversación con el doctor López, quien le afirmó que la semana entrante o a principios del mes de octubre comenzará sus funciones en dicho lugar, no dando más detalles de su nombramiento.