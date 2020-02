FRANCO DE BENEDICTIS EXHIBIÓ SU NUEVO AUTO EN UN ACTO BENÉFICO PARA EL HOSPITAL

Un elegante Nissan March con el tradicional número 121 se llevó todas las miradas. El evento, que contó con el acompañamiento de una gran cantidad de público, contó con el ritmo de importantes bandas locales.

Franco De Benedictis develó el misterio y presentó en Puerto Gardella el vehículo con el que competirá este fin de semana en el Turismo Nacional Clase 2. Con una atractiva combinación entre verdes y negros, el Nissan March que le prepara la escudería del PCD Sport fue el atractivo central en una noche donde la gente se entusiasmó rememorando breves videos con los mejores momentos automovilísticos de la Pantera.

El evento tuvo además la intención de recaudar fondos para el Hospital Ferreyra, a través de bonos que los interesados compraron para participar de una importante cantidad de sorteos. Asimismo, se había invitado a los concurrentes a aportar insumos básicos para la institución madre de la salud necochense.

Durante la presentación, De Benedictis se mostró siempre sonriente, afirmando estar “muy contento por poder presentar el auto acá en Necochea. Estoy muy feliz de poder tener una oportunidad en el TN, una categoría de gran nivel y muy peleada. Y qué mejor que poder hacer esta presentación ayudando a nuestro querido hospital, con el acompañamiento de importantes artistas como Jarana y Qki Dones y los Creadores”.

“Decidí dar el paso hacía esta categoría porque la gente me lo venía pidiendo. En todos lados me decían que era para mí, que me querían ver en el famoso chapa-chapa”, confesó el menor de la dinastía De Benedictis, al ser consultado sobre su decisión de cambiar de categoría.

Respecto a su nuevo equipo, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, la pantera explicó que “PCD surgió porque están acá muy cerca. Eso me llamó la atención desde un primer momento. Pero además tienen una trayectoria y un muy buen trabajo realizado hasta acá. Tenemos todo para pelear el campeonato, con un gran grupo de gente trabajando”.

Cabe destacar que Franco estuvo acompañado por su hermano Juan Bautista y por el gran Johnny De Benedictis, quienes también brindaron unas palabras en la previa al descubrimiento del nuevo auto, a pocos días del inicio de un nuevo desafío para el menor de la familia emblema del automovilismo necochense.