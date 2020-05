Fue detenido Alvares Miguel Ángel acusado de matar a FURGEAU.

Hace instantes agentes de la DDI y Comisaria Primera lograron detener a Alvarez Miguel Ángel en la via pública. Según sus dichos se iba a presentar a la justicia. Autoridades policiales indicaron que Alvarez no opuso resistencia al arresto y fue conducido al asiento de la DDI. El hombre acusado de haber matado a Furgeau Luis Alberto ayer en el interior de la vivienda de calle 80 N° 4075.

