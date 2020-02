FUNCIONA EN NECOCHEA EL PRIMER PARQUE EÓLICO DE LA COSTA ATLÁNTICA

Up Next

Este parque es el primero en su tipo que se construye en el Partido de Necochea y su puesta en funcionamiento no sólo aumenta la disponibilidad de potencia, sino que contribuye a mejorar la matriz energética nacional proveyendo energía de una fuente de generación renovable.

Necochea, Buenos Aires, 10 de febrero de 2020.- Con la autorización de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), empezó a funcionar este sábado el Parque Eólico Vientos de Necochea. Sus 11 aerogeneradores ya otorgan un plus de belleza a las playas necochenses y al terminar este año habrán producido más de 158 mil MW de energía renovable para el país, evitando la emisión de 79 mil toneladas de CO2.

