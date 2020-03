Garantizar la producción, cuidar el trabajo y asegurar el ingreso familiar

Up Next

Con el objetivo de cuidar el trabajo y asegurar el ingreso de las familias, se eximirá del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica, abarcando a las que se dedican a actividades de esparcimiento (cines, teatros, restaurantes, etc.), turismo, transporte de pasajeros y hoteles. Pero, también, alcanzará a aquellas que afronten dificultades logísticas o de provisión de insumos que afecten sus procesos productivos.

