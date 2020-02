HALLARON MOTO ROBADA EN LA VILLA .

BORRACHO FUE A PELEAR A LA EX PAREJA TERMINO PRESO

Personal del Comando de Patrullas Necochea, a raíz de eventual al 911, es comisionado a inmediaciones del Barrio los Naranjos, fines interceptar camión Bedford e identificar ocupantes, posiblemente vinculado con sustracción motovehiculo en horas de la madrugada en calle 6 y 87. En calles 69 y 82, interceptado al camión sindicado, identificado conductor y acompañante, los que solicitado a Red Informática de esta Policía no poseen impedimentos legal, ni vehículo, con anuencia conductor se observa caja carga la cual se halla vacía.- Asimismo realizado rastrillaje, en calle 92 y 63, se halla y secuestra el motovehiculo buscado, abandonado en terreno baldío.- Presente en el lugar personal de policía Científica.- Comisionado personal del GTO de la Seccional Primera, fines esclarecimiento presente ilícito, no se descarta vinculación de los identificados con el mismo.- Interv. UFI 1.-

