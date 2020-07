Harán un desvío provisorio en el camino a Costa Bonita por peligro de desmoronamiento

Up Next

Incluso, apuntó Carrera que “ese camino es utilizado hoy por la gente que está en Costa Bonita por lo cual no lo podemos cerrar, pero sí vamos a poner vallas y le recomendamos a la gente que va por paseo, y especialmente a quienes viven en Costa Bonita, que tenga sumo cuidado porque, si bien esa zona es de erosión, la situación ha empeorado en forma considerable”.

Por lo tanto, “vamos a proceder a hacer una demarcación provisoria para que los autos no pasen tan cerca y estamos organizando para mañana sábado con Servicios Públicos y la gente del Ente Vial con sus maquinarias, hacer un desvío de la calle y después instalar una valla para evitar que los vehículos pasen tan cerca de un lugar, que hoy es sumamente peligroso”, informó el funcionario.

