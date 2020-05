Informe de Situación Coronavirus COVID-19 en el partido de Necochea,

Up Next

Siendo las 21 horas.  El Sistema de Salud a la fecha detectó ciento quince (115) casos sospechosos para su estudio en el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica, de los cuales 111 (ciento once) dieron resultado negativo por criterios epidemiológicos y de la Red de Laboratorios de Referencia y uno (1) espera resultado.  Dentro de los ciento quince (115) casos indicados precedentemente, el total de casos positivos hasta el día 24/05/2020 continúan siendo tres (3) pacientes.  Los tres (3) casos positivos fueron dados de alta COVID-19 por hisopados de control negativos.  En nuestro Distrito se encuentran en aislamiento domiciliario 182 (ciento ochenta y dos) personas aisladas, asintomáticas y monitoreadas por el sistema de vigilancia, con seguimiento telefónico y personalizado de profesionales médicos las 24 horas. Ingresaron al aislamiento 10 personas. #QuedateEnCasa Dra. Graciela Curie Dra. Belén Irungaray Lic. Ruth Kalle Jefa de Laboratorio Jefa de Infectología Secretaria de Salud Necochea

