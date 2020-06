IOMA NECOCHEA INFORMA.

La delegación Necochea de IOMA, Instituto de Obra Médico Asistencial informa a la población en general, y a su afiliados en particular sus canales de atención, debido a las medidas adoptadas por el Municipio de Necochea que son de público conocimiento. Durante esta semana la delegación se encontrará cerrada, las consultas se realizarán de 09:00 a 13:00 hs, a través del teléfono 2262 594644 (vía WhatsApp), o vía correo electrónico a la siguiente dirección: deleg_necochea@ioma.gba.gov.ar El día lunes 8/06 se abrirá la delegación de 10 a 13 hs para entregar recetas de medicación autorizada.

