Junto a la Cruz Roja, Defensa Civil organiza un taller gratuito de RCP

Augusto Fulton, titular de Defensa Civil, advirtió que en caso de que el tiempo no acompañe el evento será reprogramado para otra fecha, aunque los pronósticos anuncian un día soleado y con buenas temperaturas.

En la tarde de este sábado 15 de febrero, entre las 17 y las 20, se realizará un Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en las instalaciones del ex Balneario ACA, en Avenida 2 y 93, organizado en forma conjunto por la Dirección de Defensa Civil municipal y la Cruz Roja Argentina.

Se realizará este sábado 15 de febrero, de 17 a 20, en las instalaciones del ex Balneario ACA, con entrada libre y gratuita. Apoyan las áreas de Deportes y Juventud.

