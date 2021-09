¿Juntos, pero no tan juntos ?

*Por Benjamin Vasquez



Se llaman Juntos pero no están tan juntos.

Dicen que están juntos pero cada vez más separados.

Juntos no es lo mismo que amontonados, y muchos menos que unidos.

No consiguen una foto en unidad, tampoco declaraciones de «amor»-

Ya no los une ningún espanto, el espanto esta adentro.



Todos se tienen desconfianza, el radicalismo partido por la mitad como en los votos que sacaron en las PASO de Juntos, ambos Pro, el «vallotismo», no se contenta con que envíen a la Junta Electoral un pedido de lista de unidad, cuando saben que por debajo de la mesa al dúo DIEZ-ESNAOLA no les interesa un pito, como se dice vulgarmente, sumar a otros sectores que también dudan en cuanto a los votos escasos que les faltaron para ese 25 %, dicen las malas, y buena lenguas del PRO, que pudo haber una mano negra que les priva de llegar al 25 % y ni hablar del «maizzanismo», que tiene en cuenta un detalle muy importante, si Diez se queda con todo, ellos quedan en el desierto sin agua y sin camellos, saben que si Beto (Esnaola) sigue teniendo la manija la única asistencia social para los perdedores correligionarios será reparto de sal en ese desierto, y no alcanzará para todos.



¿SE ROMPE JUNTOS EN NECOCHEA?.



Todo indica que si siguen juntos es atado con alambres muy finos y rompibles ante el menor empujón.



Gonzalo Diez (el eterno vividor de la política) no quiere abrir la lista, quiere los propios y cree que igualmente llegará al porcentaje esperado con los votos de la lista de diputados que encabeza Diego Santilli, sin embargo… sin embargo, todos dudas, creen al contrario, que con ese primer lugar del radicalismo de Diez-Esnaola, comienzan las disparadas de votos hacia los vecinalismos principalmente, y Diez-Esnaola saben también que juegan sus últimas cartas para la candidatura de Gonzalito a la intendencia en el 23, es «ahora o nunca», saben que no hay día después y ahora es la oportunidad de quedarse con todo, una especie de «vamos por todo» como dice el «camporismo» necochense, que mantiene una sociedad en el Concejo Deliberante con el «radicalismo» de Diez y Esnaola.



La sociedad contempla la escena sin emitir opinión, la que prepara en noviembre en el cuarto oscuro.



Algo desvela a Esnaola-Diez, las primeros sondeos en el distrito sobre el voto a Juntos, ahora que Diez encabeza la lista, comienza a producir alarma las contestación, Santilli-Manes superarían el 50 % de intención de votos en el distrito de Necochea, en cambio, la candidatura a primer concejal de Gonzalo Diez sumaría la mitad de estos votos, de concretarse sería un verdadero desastre a las aspiraciones de Esnaola para el 23, soñando con la candidatura a intendente de Diez, que compra traje con aspiraciones de que la tarjeta de crédito es sólida.



Otro tema que provoca huidas y pocos quieren la foto con el candidato Gonzalo Diez es la difusión periodística que ha ganado espacios sobre sueldos «ñoquis» es decir, sin trabajos de Diez,pagados por gremios en su momento, actualmente por una defensoria inventada y otros ingresos siempre en carácter de «asesor», el camino siempre el mismo, el que detesta la población, políticos que viven de la política (CUANDO ESTUVO DE CONCEJAL 8 AÑOS NO PRESENTO UN SOLO PROYECTO QUE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD).



Gonzalo Diez se encuentra con algún silencio de un sector de la prensa ante estos hechos,intentando desesperadamente que la prensa independiente no los trate), aunque en estas diferentes vías de comunicación moderna será imposible ocultar un elefante en un bazar.



Lo cierto es que serios dirigentes como Vallota, Dodds o Maizzani, recientes rivales de Diez, no quieren incinerarse con el candidato de Juntos,manteniendo silencio, trabajando para Santilli diputado nacional,y poniendo un límite a muchos temas locales.



Hay muchas heridas abiertas en Juntos, e interna de interna en la Unión Cívica Radical, aseguran que será imposible conseguir en el corto plazo cirujanos capaces de reparar esa heridas, y no se soluciona con cirugía plastica ni maquillaje para cada ocasión.