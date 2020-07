Juventud se suma al proyecto Salidas Recolectivas buscando generar conciencia ambiental 29 julio, 2020 99

Up Next

Para finalizar, la creadora intelectual de las Salidas Recolectivas alegó que, “a veces, necesitás el empujón de que la primera vez te den la bolsa y el guante para después seguir haciéndolo como un hábito”, y valoró la importancia del reciclaje: “con el municipio vamos a separar los residuos que se junten, porque también está bueno empezar a incentivar esa idea: No todos los residuos tienen que terminar como basura, si no que algunos pueden transformarse en recursos”.

Ahondando en la problemática y sobre la incomprensión de algunos, Nadia afirmó que “este es un paso que debería ser innecesario. Los residuos no deberían estar en la naturaleza, pero necesitamos que no estén y esta iniciativa es una gran forma de tomar conciencia”.

Sobre la adhesión de la comuna al proyecto, la joven comentó que “la iniciativa gustó, me empezaron a llegar fotos enseguida en las redes, y tener este apoyo del municipio es genial porque te incentiva a que sea más grande y que seamos muchos más los que estamos haciendo esto”.

“A la tarde volví con una bolsa de consorcio, la llené y me di cuenta que era imposible limpiarlo entero. Entonces, pensé en este slogan de cambiar las salidas recreativas por recolectivas, y que todos llevasen su bolsa para levantar los residuos tirados en el parque, que son muchísimos”, agregó.

