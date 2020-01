“LA ACTITUD DEL INTENDENTE ROJAS PARECE FIRME EN DECISIONES , ANTE ESTE ACONTECIMIENTO”

Nuestro director, Walter Baños, requirió la palabra de uno de los periodistas con mayor trayectoria y experiencia en la región, Miguel Abálsamo, FM.La Radio 93.5, y columnista políticos los domingos en Ecos Diarios, para traer sus conceptos sobre el suceso que pudo haber terminado con una fatalidad, en el Balneario Poseidón, cuando una camioneta manejada por el conocido “Turco” Jorge Raúl Feliz,quien tiene a su cargo la conducción de toda la venta ambulantes en la playa local yt estuvo a punto de causar una muerte hace algunas horas.

” La tragedia puede estar a la vuelta de cualquier esquina, esto es cierto, pero muchas veces podemos evitarla con controles, responsabilidad y presencia firme del estado . LO ocurrido en el balnearío Poseidón puede, creo que debería marcar un punto de inflexión a lo visto al presente. No puede ser que haya ocurrido lo que ocurrió y por suerte no hubo víctima, cuando una camioneta, que no se porque transita por allí, eso deberán aclararlo, aparentemente sin seguro, casi quita la vida de una joven que descansaba tranquilamente en un lugar buscado para tal fin, no fue una tragedia porque una amiga a su lado pudo salvarle la vida, simplemente una cuestión de milesima de segundo”.

Ante la pregunta de nuestro director sobre que habría que hacer a partir de este hecho, Abálsamo fue muy claro…” lo que nunca debió hacerse en dejar transitar un vehículo en ese lugar, así fuese la función que debe cumplir quien la conducía, una persona que es muy conocida por la población y por los que ejercemos el periodismo, a quien no desvalorizó en su trabajo pero es una irresponsabilidad transitar de esa manera, así sea en un vehículo de menor potencialidad o inclusive en una moto, por la cantidad de personas que se establecen en las playas principales, donde además esta estrictamente prohibido cualquier tipo de transito vehícular”.

“Esto abre paso a varias preguntas, que siempre solemos hacernos cuando pasan los acontecimientos, primero saber las funciones que cumple quien manejaba la camioneta, que permiso se circulación tiene para cumplir las tareas, porque hay una realidad inegable, hace muchos años y en distintos gobiernos tiene su influencia y algunas libertades que siempre ostento, no hablo ni bien o mal de su trabajo y capacidad, digo simplemente que el estado municipal deberá aclararnos todos esto”.