LA ANSES REDUCE LA TASA DE INTERÉS DE LOS CRÉDITOS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y AUH

Por su parte, los jubilados con créditos ANSES son 1.765.000. El saldo promedio de la deuda per cápita de los jubilados que ganan la mínima es de 58.000 pesos y la cuota promedio es 1700 pesos.

El total de beneficiarios de SUAF con créditos ANSES es 830.000. El saldo promedio de la deuda per cápita es de 14.300 pesos y la cuota promedio que se les descuenta del haber es 715 pesos.

El total de beneficiarios de AUH con créditos ANSES es 1.900.000. El saldo promedio de la deuda per cápita es de 15.600 pesos y la cuota promedio que se les descuenta del haber es 815 pesos.

