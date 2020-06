LA ANSES SUMÓ HOY NUEVOS TRÁMITES A LA ATENCIÓN VIRTUAL

Up Next

Además, a través de esta plataforma el organismo brinda asesoramiento sobre jubilaciones y pensiones, Subsidio de Contención Familiar, actualización de datos personales o del grupo familiar, Asignaciones Universales y Familiares por Hijo, por Nacimiento y Adopción, Pensión no Contributiva para Madre de 7 hijos y Régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes.

Estos nuevos trámites se suman a los que ya se podían realizar por este medio: Asignación Familiar por Prenatal, Asignación por Embarazo para Protección Social, Activación de Beneficio Previsional (rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión), el reclamo de un haber no cobrado de una jubilación o pensión y el inicio de Asignación por Maternidad.

