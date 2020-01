La búsqueda del nadador siguió durante toda la noche y continúa hoy

Up Next

Por otra parte, el operativo no se detiene y este lunes a primera hora hubo una nueva reunión entre las autoridades para continuar con el rastrillaje por aire, tierra y mar.

Asimismo, el operativo dispuesto por dicha fuerza de seguridad contó con apoyo terrestre, a través de vehículos de diferentes dependencias municipales y organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja.

El Centro de Operaciones y Emergencia dispuesto por el Municipio, fuerzas de seguridad y organizaciones no gubernamentales para encontrar al nadador desaparecido el último sábado dispuso la continuidad de la búsqueda durante toda la noche del domingo.

Continue Reading