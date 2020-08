LA DRA. ALEJANDRA MANIS ESTARÍA POR SER RECUSADA .

ESTIMADA SRA, JUEZA DE FLIA. DOCTORA ALEJANDRA MANIS, UD, SABE QUE A RAÍZ DE LA CARTA QUE PUBLIQUE DÍAS PASADOS ME A LLAMADO MUCHA GENTE POR PRIVADO SOLIDARIZÁNDOSE CONMIGO Y CALCULO TAMBIÉN QUE AL OTRO MUCHACHO QUE ESCRIBIÓ LA CARTA LE HA SUCEDIDO LO MISMO, PERO DENTRO DE ESAS LLAMADAS HAY CASOS PARECIDOS AL MIO O AUN PEORES A LOS CUALES UD. NO A DADO NINGUNA RESPUESTA HASTA EL MOMENTO, NO HE PODIDO CREER LAS COSAS QUE OCURREN EN NECOCHEA Y QUE PASAN POR SU JUZGADO AL CUAL UD,PERTENECE Y ES LA AUTORIDAD MÁXIMA .NO SI LEE LAS CAUSAS O DIRECTAMENTE ACTÚAN SUS SEGUNDOS IMPARTIENDO DIRECTIVAS SUYAS SENTADA ATRÁS DE UN ESCRITORIO O TAL VEZ NUNCA ESTA SENTADA EN EL Y DIGITA TODO POR TEL. TAMBIÉN SE ME OCURRIÓ PENSAR QUE UD. NO ESTARÁ POLITIZANDO LA MAYORÍA DE LAS CAUSAS EN SU JUZGADO Y SI NO SON DE SU MISMO COLOR LAS DESESTIMA O AUN PEOR DICTA SENTENCIAS QUE SON CONTRADICTORIAS QUE NO CONDICEN CON LA REALIDAD. SI ES ASÍ LO QUE YO COMENTO SRA, JUEZA UD. NO PUEDE ESTAR EJERCIENDO ESE PUESTO PORQUE NO ESTA SIENDO IMPARCIAL. UD, PENSARA SOY UNA PERSONA QUE LA QUIERE DESESTABILIZAR NO ? NO ES ASÍ SOLO QUIERO QUE CUMPLA SUS FUNCIONES COMO CORRESPONDE Y RESPONSABILIDAD Y NO SE DEJE LLEVAR POR EL AMIGUISMO ACTUÉ CON CORDURA Y NADIE LA VA A CRITICAR. NO SOY EL ÚNICO QUE ESTA DESCONTENTO CON SU ACCIONAR, HAY QUE GENTE QUE SE HA SUMADO Y PIENSA LO MISMO DE UD.Y SEGURO SE SEGUIRÁ SUMANDO MAS GENTE A MEDIDA DE SE VAYAN ANIMANDO A DECIR LAS COSAS, ESTAMOS EN DEMOCRACIA NO TENGAN MIEDO A DECIR LO QUE PASA, O POR PENSAR DISTINTO SOMOS POLÍTICAMENTE INCORRECTOS Y NOS VA A CENSURAR SRA, JUEZA ? ESTA EQUIVOCADA HAY MUCHAS PRUEBAS QUE NO LA FAVORECEN PARA NADA. Y YA LE VAN A LLEGAR NOTICIAS DE LA PLATA, PIÉNSELO RECAPACITE ESTA A TIEMPO.