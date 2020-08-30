LA DRA. ALEJANDRA MANIS ESTARÍA POR SER RECUSADA .-

Por
necochea

Gracias  a  la  carta  publicada  en  nuestro medio  y  la  varias  denuncias  realizada  por  madres  y  padres es  que  el  Lunes  31 de  Agosto  se  estará  recusando  a  la  Jueza .

La  presentación  que  se  presentara  en la  Camara permitiría  a  que  muchos  padres  y  madres  que  fueron  afectados  por  un   fallo  que  perjudica   a  muchos  Necochenses   tendrían   una  esperanza  de que  se  haga  justicia.-

AQUI  LA  CARTA  QUE  CONMOVIÓ  A  TODO  NECOCHEA  Y  QUE  PUSO  EN  MARCHA  LAS  ACCIONES  JUDICIALES  EN  CONTRA  DE  LA  JUEZA   ALEJANDRA  MANIS   

ESTIMADA SRA, JUEZA DE FLIA. DOCTORA ALEJANDRA MANIS, UD, SABE QUE A RAÍZ DE LA CARTA QUE PUBLIQUE DÍAS PASADOS ME A LLAMADO MUCHA GENTE POR PRIVADO SOLIDARIZÁNDOSE CONMIGO Y CALCULO TAMBIÉN QUE AL OTRO MUCHACHO QUE ESCRIBIÓ LA CARTA LE HA SUCEDIDO LO MISMO, PERO DENTRO DE ESAS LLAMADAS HAY CASOS PARECIDOS AL MIO O AUN PEORES A LOS CUALES UD. NO A DADO NINGUNA RESPUESTA HASTA EL MOMENTO, NO HE PODIDO CREER LAS COSAS QUE OCURREN EN NECOCHEA Y QUE PASAN POR SU JUZGADO AL CUAL UD,PERTENECE Y ES LA AUTORIDAD MÁXIMA .NO SI LEE LAS CAUSAS O DIRECTAMENTE ACTÚAN SUS SEGUNDOS IMPARTIENDO DIRECTIVAS SUYAS SENTADA ATRÁS DE UN ESCRITORIO O TAL VEZ NUNCA ESTA SENTADA EN EL Y DIGITA TODO POR TEL. TAMBIÉN SE ME OCURRIÓ PENSAR QUE UD. NO ESTARÁ POLITIZANDO LA MAYORÍA DE LAS CAUSAS EN SU JUZGADO Y SI NO SON DE SU MISMO COLOR LAS DESESTIMA O AUN PEOR DICTA SENTENCIAS QUE SON CONTRADICTORIAS QUE NO CONDICEN CON LA REALIDAD. SI ES ASÍ LO QUE YO COMENTO SRA, JUEZA UD. NO PUEDE ESTAR EJERCIENDO ESE PUESTO PORQUE NO ESTA SIENDO IMPARCIAL. UD, PENSARA SOY UNA PERSONA QUE LA QUIERE DESESTABILIZAR NO ? NO ES ASÍ SOLO QUIERO QUE CUMPLA SUS FUNCIONES COMO CORRESPONDE Y RESPONSABILIDAD Y NO SE DEJE LLEVAR POR EL AMIGUISMO ACTUÉ CON CORDURA Y NADIE LA VA A CRITICAR. NO SOY EL ÚNICO QUE ESTA DESCONTENTO CON SU ACCIONAR, HAY QUE GENTE QUE SE HA SUMADO Y PIENSA LO MISMO DE UD.Y SEGURO SE SEGUIRÁ SUMANDO MAS GENTE A MEDIDA DE SE VAYAN ANIMANDO A DECIR LAS COSAS, ESTAMOS EN DEMOCRACIA NO TENGAN MIEDO A DECIR LO QUE PASA, O POR PENSAR DISTINTO SOMOS POLÍTICAMENTE INCORRECTOS Y NOS VA A CENSURAR SRA, JUEZA ? ESTA EQUIVOCADA HAY MUCHAS PRUEBAS QUE NO LA FAVORECEN PARA NADA. Y YA LE VAN A LLEGAR NOTICIAS DE LA PLATA, PIÉNSELO RECAPACITE ESTA A TIEMPO.

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