La futura presidencia de Puerto Quequén tiene varios nombres

El ex presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén doctor José Luis Di

Gregorio, el ex Camarista doctor Eduardo Freiler , la concejala Andrea Caceres e incluso se volvió a hablar en las últimas horas de un candidato por fuera del ámbito necochense, siguen siendo los nombres que están en el escritorio ,lapicera en mano, del gobernador Axel Kicillof para ponerle la firma e iniciar el nuevo ciclo al frente del importante puerto del país.

Cada uno de los mencionados tienen sobre sus espaldas importantes apoyos, respaldos que no son menores, cartas que manejan sobre la mesa y quieren hacerlas vales a la hora de las definiciones que todo indicaría no pasaría más de quince días, o incluso tiempo más acotado.

Lo cierto es que no resulta simple la decisión final, primero por la importancia de nuestro estación portuaria, segundo por los sectores en pugna que son todos de llegada tanto en provincia como en Nación y en la figura de la actual vicepresidenta de la Nación, la pauta la da el hecho de que en la mayoría de los puertos provinciales ya se han nombrado los presidentes y todavía no en la ciudad.

La figura de José Luis De Gregorio ,apuntalado por el influyente hombre K, Roberto Porcaro, suena con firmeza, sin dejar de lado al necochense,ex Juez Camarista, Eduardo Freiler, de estrecha relación con la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de quien espera un llamado al respecto.

La agrupación “La Campora” tiene algunas fichas, que parecen menores, apostando a Andrea Caceres en la futura titularidad portuaria, y el foráneo, de quien se habló en repetidas ocasiones, responde al dirigente peronista ultra “K” de Tres Arroyos, componente de la mesa chica del gobernador Kicillof, el ex legislador provincial “Cuto” Moreno.

Consultados por este medio los diferentes sectores tienen una visión positiva de acuerdo a sus conceptos.

En las última horas se ha dejado trascender que si bien todo apunta como parejo, quienes tendrían algunas chances mayores son los dos abogados, quien ocupó la titularidad portuaria en su momento, José Luis De Gregorio y Eduardo Freiler.

Muchos se preguntan que papel juega y en que sector el dirigente Mario Goicoechea, quien se ha mostrado activo pero con perfil bajo, asegurando algunas fuentes que el “vasco” sabe de acercamiento al poder y moverse entre bambalinas.

Como vemos, es un juego de piezas grandes, son postulantes “pesados” con apoyos importantes.

Mientras tanto la incertidumbre crece y las definiciones parecen estar muy cerca, tan cerca como la lapicera que tiene el gobernador Kicillof sobre su escritorio para estampar la firma del próximo presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y acabar con la incógnita y la danza de nombres que cada uno acomoda a su antojo.