“La gente votó al doctor Rojas para que haga los cambios que nadie se atrevió” editorial Abálsamo en Ecos Diarios

El domingo, en la clásica editorial política de Ecos Diarios, su autor, Miguel Abálsamo vuelve a la carga con algunos temas que se dicen, están en estudio del Departamento Ejecutivo Municipal que conduce el doctor Arturo Rojas.

“El edificio del Complejo Casino no va más”, vuelve a escribir y con firmeza repite ” el Complejo debería ser demolido, preservar el Teatro Auditorium y ver como continua la Sala de Juegos en la ciudad, en el mismo lugar, que bien podría ser, o trasladarla a otro”.

“Debemos dejar de pedirle consejos al miedo y afrontar con decisión el presente, estamos aburridos de discutir años lo mismo para no llegar a ningún lado. Dejar la nostalgía y adecuarnos a los nuevos tiempos, terminar con las construcciones que no dejan ver el mar,basta de ladrillos, imitemos a Pinamar, Cariló, Punta del Este o Miami”, continuo el periodista.

Agregando” acabemos con la postal decadente del complejo casino, abramos a la inversión privada el Jardin de Rocas, avancemos en el frente costero, dejemos de creer que la apertura del parque “Miguel Lillo” es un negocio para pocos, al contrario, la comunidad puede tener participación, todo significaría el ingreso de dólares a las arcas municipales tan necesitadas y destinar parte de ese dinero para mejorarle la calidad de vida a los sectores más humildes”.

“La venta de las tierras en esa zona supone ingreso de dinero y posibilidad clara de modernización de todo el sector”.

“Debe el actual intendente acelerar los tiempos, para eso es el más votado de la historia con el 64 %, la gente lo votó para apurar los cambios no para vegetar o dormir la siesta en un sofa como paso en otras administraciones que terminaron sin pena ni gloria”.

Se pregunto sobre el final….” ¿habrá decisión, acompañamiento y coraje para los cambios que hacen falta, o seguiremos perdurando como al presente y subsistiendo diariamente?. Este intendente tiene una gran oportunidad, debe aprovechar el enorme apoyo popular con que cuenta para acelerar las decisiones. Lo politicamente correcto nos ha llevado al estado actual.Esta ante una enorme oportunidad”.concluyo el artículo.