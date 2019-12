LA PANTERA ACARICIÓ EL TÍTULO PERO UN FALLO EN EL MOTOR PUSO FIN A SU SUEÑO

En la definición del Top Race Series, Franco De Benedictis se posicionó seriamente tras ser el poleman en 9 de Julio, pero por problemas de temperatura en el motor no pudo sumar en las finales, y se quedó a las puertas de un campeonato que lo tuvo como animador hasta el final.

Franco de Benedictis quedó a las puertas del campeonato. El piloto del AMS llegó al autódromo de 9 de Julio como uno de los candidatos al título del Top Race Series, pero se despidió de este 2019 con el sinsabor de no poder salir a pista, tras un fallo en el motor en la final de invitados.

El necochense había comenzado la fecha consiguiendo el uno en la clasificación del sábado, con la que su compañero de equipo pudo largar desde la punta en la primera final del domingo. En ella, Perlo marchaba segundo y expectante, achicando distancias con el puntero del campeonato. Pero problemas en el radiador hicieron que el invitado de “La Pantera” saliera a boxes. A pesar de retornar a pista, la exigencia a la que fue sometido el motor del Mercedes de Franco, lo privó de competir en la segunda final.

Boccanera, quien había llegado puntero al inicio de la fecha, tuvo un discreto fin de semana, pero los abandonos de sus principales competidores le permitieron coronarse como nuevo campeón.

Para el menor de la dinastía De Benedictis queda la tranquilidad de un rendimiento muy bueno a lo largo del año, refrendado con 4 carreras ganadas, que lo ponen como el piloto más ganador del año en la categoría. Con 176 puntos, el piloto del Mercedes Benz 121 culminó además en la tercera posición en la tabla del campeonato.

Consultado en boxes sobre lo sucedido, Franco se lamentó por la mala suerte sufrida, recordando que “veníamos con mucha ilusión, apoyados en los muy buenos resultados que estábamos teniendo. Llegamos con tres carreras ganadas al hilo, y consiguiendo la pole el sábado. Era imposible no ilusionarse con todo esto. Pero se sabe que los fierros tienen un peso importante a la hora de la definición, y nos tocó sufrir la mala suerte en el último día de competencia del año”.

“No hay nada que reprocharse, tanto el equipo como Gonzalo (Perlo), tuvieron mucho que ver en la forma en que llegamos a esta definición, y por eso no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. Junto con los sponsors me hicieron llegar hasta acá, y por eso nos vamos con la frente bien en alto. Lamento no haberle podido dar la gran alegría a toda la gente que nos apoyó durante este 2019. Pero vamos a volver a intentarlo el próximo año”, concluyó De Benedictis.