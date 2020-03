LA PANTERA METE CAMBIOS DE CARA A LA SEGUNDA FECHA DEL TN

Con respecto a las modificaciones en el equipo, la pantera detalló que “los cambios responden a lo sucedido en la primera fecha, donde sufrimos mucho los inconvenientes mecánicos con el motor, que no nos dejaron completar la carrera, ni girar lo suficiente para poner a punto el auto. Por eso decidí realizar estas modificaciones, y a partir de ahora contaremos con los motores de Esteban Pou y el asesoramiento de Gabi Rodríguez en el chasis.

Será la segunda vez en su historia que el Turismo Nacional se presente en el autódromo de La Pedrera, mientras que para De Benedictis será debut. A propósito de esto, el joven piloto afirmó: “este año será de mucho aprendizaje, no solo por ser nuevo en la categoría, sino por llegar a nuevos circuitos, como en este caso. Sé que es un trazado exigente, que no permite errores, pero vamos a tener tiempo en los ensayos para hacer un buen reconocimiento”.

El cambio obedece a una decisión conjunta con el compañero de equipo de la pantera, Miguel Otero, quien también sufriera inconvenientes con su Gol Trend en la primera fecha, semanas atrás en Bahía Blanca. Cabe destacar que estos cambios no modifican el resto de la estructura del PCD Sport, con quien ambos pilotos continúan trabajando muy a gusto.

