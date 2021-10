LA POLICÍA BUSCA A LOLLI VALENTINA CLARA TRINIDAD, de 14 años

Por medio de la presente me dirijo a

Usted, en el marco de IPP N° 11-00-006173-21 caratulada “AVERIGUACION

DE PARADERO-DTE- LOLLI NOELIA NATALI LILIAN -CTE- LOLLI

VALENTINA CLARA TRINIDAD”, con intervención de la U.F.I. Nro. 01 a cargo

de la Sr. Agente Fiscal Doctor José Cipolletti,del Departamento Judicial

Necochea, a los fines de solicitar por intermedio de quien corresponda se

comisione personal a los fines de dar con el paradero de la menor LOLLI

VALENTINA CLARA TRINIDAD, argentina, instruida, soltera, de 14 años de

edad, domiciliada en calle 77 N° 1631 este, nacida el día 19-01-2007, DNI. nro.

47.744.934. , manifestó la Dte.- que en el día de la fecha siendo las 009:00

horas aproximadamente la despierta refiriéndole que se quedada acostada que

ella preparaba el mate y limpiaba la pieza, que siendo las 10;00 horas

comienza a llamarla no respondiéndole la menor, que en busca de la misma

encuentra en el sector comedor ventana abierta y sobre la mesa una carta de

despedida con intenciones de quitarse la vida .- Que la misma vestía un

pantalón de jeans azul, y una mochila a cuadros rosa.-, siendo esta de

contextura física delgado, de 1.60 Mts de estatura, de cabello corto lado

derecho y largo a los hombros lado izquierdo, de color negro, de ojos color

marrones, tez trigueña, peso 50 Kg, que la misma no tiene problemas de

adicciones , no posee celular, no posee dinero, si redes sociales, no posee

enfermedad ni tampoco se encuentra bajo tratamiento médico., No DNI, NO

tarjetas de crédito /debito. Eencarezco del presente especial interés,

informando que el Denunciante SI presta consentimiento en Por medio de la

presente me dirijo a Usted, en el marco de IPP N° 11-00-006173-21 caratulada

“AVERIGUACION DE PARADERO-DTE- LOLLI NOELIA NATALI LILIAN –

CTE- LOLLI VALENTINA CLARA TRINIDAD”, con intervención de la U.F.I.

Nro. 01 a cargo de la Sr. Agente Fiscal Doctor José Cipolletti,del Departamento

Judicial Necochea, a los fines de solicitar por intermedio de quien corresponda

se comisione personal a los fines de dar con el paradero de la menor LOLLI

VALENTINA CLARA TRINIDAD, argentina, instruida, soltera, de 14 años de

edad, domiciliada en calle 77 N° 1631 este, nacida el día 19-01-2007, DNI. nro.

47.744.934. , manifestó la Dte.- que en el día de la fecha siendo las 09:00

horas aproximadamente la despierta refiriéndole que se quedada acostada que

ella preparaba el mate y limpiaba la pieza, que siendo las 10;00 horas

comienza a llamarla no respondiéndole la menor, que en busca de la misma

encuentra en el sector comedor ventana abierta y sobre la mesa una carta de

despedida con intenciones de quitarse la vida .- Que la misma vestía un

pantalón de jeans azul, y una mochila a cuadros rosa.-, siendo esta de

contextura física delgado, de 1.60 Mts de estatura, de cabello corto lado

derecho y largo a los hombros lado izquierdo, de color negro, de ojos color

marrones, tez trigueña, peso 50 Kg, que la misma no tiene problemas de

adicciones , no posee celular, no posee dinero, si redes sociales, no posee

enfermedad ni tampoco se encuentra bajo tratamiento médico., No DNI, NO

tarjetas de crédito /debito. Eencarezco del presente especial interés,

informando que el Denunciante SI presta consentimiento en la difusión de placa

fotográfica del causante.-

Se adjunta a la presente fotografía de la menor causante.

Encarezco de a la presente carácter de MUY

URGENTE y remita las actuaciones producidas al asiento de esta DDI, previo

adelanto vía correo electrónico a la dirección ddinecochea@gmail.com, a los

efectos de ser agregado lo actuado.-

En caso de ser habida dar aviso

inmediatamente y desde el lugar a esta DDI al abonado 02262-424319, O

Seccional Primera de Necochea; Tel. 02262 – 42-2039.-

Es cuanto solicito al Sr. jefe.-

DDI

Necochea

G.S.S.

Ofl.

Subinsp.

Of.Serv.

Andrini Alejandra

COMISARIO

JEFE DE TURNO