La” rosca política”

necochense

——————–

El café siempre es encuentro de roscas políticas.

Entre cortado y cortado, alguna ,medialuna mañanera para arrancar el día,lectura en papel y repaso por los digitales con un “cacho” de radio para que no es escape nada, ese café mañanero, cerveza de medianoche y quinchos humeantes, encuentran los tonos de nuestra política diaria, que suele no parar , a pesar de vacaciones, sol playero y ganas de tirarse sin hacer nada.

Hoy, inauguramos en Necocheahoy, la sección “La Rosca Política Necochense”.

Bueno… vamos a las cosas .

———————————————————————————————————–

El “albertismo” quiere

desembarcar en Necochea

———————————

El presidente don A.F no tiene tiempo de sobra con todos los kilombos que tiene nuestro bendito país.

Sin embargo, el hombre es un político de raza y no quiere descuidar detalles alguna en su presente y futuro.

Viernes, tardecita en esquina de 62 y 59, Fedra Confitería, primer piso, encuentro entre dos, un necochense, que escuchaba más que hablar y el llegado de Capital Federal, joven necochense afincado en CABA hace algunos años,alternando su faz empresarial con la político.

“Alberto quiere armar en toda la provincia de Buenos Aires su propia estructura, que no es nueva, simplemente hay que ponerla otra vez en funcionamiento”, se le escucho decir al alto dirigente.

En marzo estaría desembarcando en la ciudad y en la quinta sección electoral el Grupo que lleva inscripto su nombre en el almanaque, una histórica agrupación que pensaba a principio de año armar la senaduria de don Alberto en Capital, pero…la vida te da sorpresas, y sacaron en ancho de espada en el truco final, Alberto Presidente.

¿Nombres en Necochea?

Mucho mutis por el foro.

La Agrupación sería lanzada en marzo, por ahora es armado.

Una hora de diálogo y dos cafés consumidos, no era por ahorrar sino porque ambos estaban tan concentrados en el tema que no hubo ni pausa para otro cortado.

————————————————————————————————————-

Se viene el Pro puro paladar negro.

¿La historia vuelve a repetirse ?

———————————————

El movimiento de Emilio Monzo, ex titular de la Cámara de Diputados, ex Ucéde, ex “macrista” y actual justicialista modernizado, con su pretensión no oculta de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023, comenzó con sus declaraciones, varias reuniones, algunas que tuvieron prensa otras ocultas, y el afan es consolidar un espacio tipo tercera posición entre lo actual y lo pasado.

En nuestra ciudad hay varias caras que vienen de historia en el inicio de aquel “Pro”, cuando pusieron la primera estocada hace ya varios años.

Uno de ellos es Leonardo Ruggiero, uno de los funcionarios de mejor imagen que tuvo el gobierno del ex intendente Facundo López, ocupando el área de Producción, habría mantenido más de una charla con el abogado Gabriel Mariscal,y allegados que compusieron en 2105 aquella línea que llevo a Ruggiero candidato a intendente perdiendo por escaso margen ante Pablo Aued ,candidato del Partido Fe, dejando en tercer lugar al radical Gonzalo Diez.

¿Será “macrismo” la línea futura?

¿Será un “monzonismo” de buen diálogo con todos los sectores?

¿Cómo queda la gobernadora María Eugenia Vidal en esta partida?

Dicen,que de conseguirse un sólido armado piensan en lista de concejales para el año que viene.

Falta, pero no tanto.

——————————————————————————————————-

¿El “vasco” al puerto de Buenos Aires

con una “manito” de Sergio Massa ?

————————————————

En la amplia mesa ,cena en la villa balnearía, uno de sus integrantes, experimentado conocedor de los temas portuarios y con mucha info, de la buena, no quería largar palabra,hasta que como ocurre en una cena bien servida, vino de calidad, mucha agua mineral, entradita de empanadas y abundante asado, el hombre se empezó a soltar.

El tema, la reciente asunción del “vasco” Mario Goicoechea al frente de la direccion del importante puerto de Buenos Aires, designación a nível nacional, ergo, gobierno de don Alberto Fernández.

“Al “vasco” le sobra calidad y curriculum, no mes sorpresa que lo convoquen a ese lugar, es cierto que siempre se necesita una manito, no de Dios, que atiende el llamado de Diego, sino de la política cuando se deciden funcionarios”, exclamaba el experimentado, mientras cortaba su segundo chorizo.

” La manito vino de Sergio Massa”.

Todos callaron para escuchar.

” El Ministro de Infraestructura de Nación es el ex intendente de Junin, Mario Meoni (UCR-Frente Renovador), éste colocó a Mario en puerto de Buenos Aires, a través de su jefe político Sergio Massa. No olvidemos que el “Vasco” es un hombre de la Uatre,el Sindicato de Peones Rurales, que apoyo con “Momo” vivo ,la candidatura presidencia de Macri, ahora es vital el pase de varios diputados provinciales al oficialismo,o al menos votando algunos proyectos , a buen entendedor pocas palabras”.

Siguió el asado,y se tocaron otros temas….

———————————————————————————————————

Elecciones en la UCR. local.

¿Fin del ciclo Damían

Unibaso en la presidencia?

———————————

“En octubre habrá elecciones en el radicalismo de Necochea para elegir nuevas autoridades del Comité. Creo, necesitamos un cambio, un presidente más experimentado, más firme”, se lo escuchaba decir a un veterano, no por edad, sino por muchos años siendo experto en la gimnasia interna del Centenario partido en el orden local.

En la mesa, tres radicales, dos más enfervorizados y el otro semi callado, asistiendo en parte.

” Damían (por Unibaso) es un joven con muchas ganas, creo que falta fortaleza en la toma de decisiones y la UCR no puede ser convidada de piedra o acompañante tonto de un gobierno municipal”, manifestaba el correligionario de elegante bermuda, mientras aquel que se mantuvo en silencio durante gran parte de la charla sobre el futuro comiteril radical metió un bocadillo…” necesitamos un presidente de la UCR. como Gonzalo Diez, o con ese perfil, no podemos regalar espacios y menos aún en la coyuntura que viene donde debemos movernos como en un tablero de ajedrez, debemos dejar de ser peones en ese tablero”.

———————————————————————————————————–

Dos hechos trágicos a un mes de

asunción en la intendencia

—————————————

“A un mes de la asunción de Horacio Tellechea (Frente para la Víctoria) en 2011, se produjo el grave accidente en Arenas Verdes que casi le cuesta la vida al fotográfo de Ecos Diarios, Juan Carlos Dray, carrera que la detuvo el propio vicegobernador de Buenos Aires en ese momento, Gabriel Mariotto.

“A un mes de la asunción de Arturo Rojas (Juntos por el Cambio) en 2019 se produjo esta trágedia en la carrera de mar con la desaparición de un nadador de Temperley”.

“Esperemos no ser sólo noticias por estas cosas, con todo lo que tiene Necochea, que esta con mucho veraneante y mejorando lentamente…una pena”.

El periodista, muy conocido en la ciudad analizaba las dos situaciones , resaltando ” son todos accidentes, no hay que politizar la situación ni pretender sacar partido de la misma y menos por lo sucedido,no volver a la realizar la prueba el año venidero”.