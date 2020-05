Las caminatas recreativas continuarán durante toda la semana

DÍAS PASADO CRÓNICA SE COMUNICO CON NUESTRO DIRECTOR QUE EL PASTOR GIMENEZ CARLOS LE ENVIÓ UNA CARTA DOCUMENTO DICIENDO QUE LA NOTA ES FALSA Y QUE NUNCA ESTUVO EN EL TEMPLO.-

AHORA LE TOCO AL DIARIO CUATROVIENTOS Y POR LO CUAL NOS ENVIARON EL MEMBRETE DE DICHO DOCUMENTO QUE CONFIRMA EL DESCARO DE LO QUE OCURRIÓ Y QUE HAY REGISTRO EN LA COMISARIA PRIMERA , JUZGADO FEDERAL, GRABACIÓN EN EL 911 POR LO CUAL ES IMPOSIBLE QUE FUERA MENTIRA Y POR SI QUEDA ALGUNA DUDA PARA ESTE SEUDO PASTOR GIMENEZ CARLOS, LOS MÓVILES POLICIALES QUE ESTABAN FRENTE A SU TEMPLO TIENE UN SISTEMA LLAMADO AVL QUE DA LA POSICIÓN EN EL MOMENTO AL 911 Y AL MINISTERIO DE SEGURIDAD EN LA PLATA AHHHHH ME OLVIDABA LA GRABACIÓN DE LOS POLICÍAS INFORMANDO LO QUE PASABA EN EL TEMPLO DICIENDO NOMBRE Y APELLIDO DOCUMENTO Y DIRECCIÓN DONDE VIVE CADA PERSONA QUE SE ENCONTRA EN EL LUGAR.-.-

PERO CON ESTA MANIOBRA QUE TIENE ESTE SEUDO PASTOR GIMENEZ ES MOSTRAR QUE LE ARRUINARON EL ” NEGOCIO ” DEL DIEZMO EN LAS ASAMBLEAS QUE REALIZABA EN EL TEMPLO.-

SI JESUSCRISTO VIVIERA Y TOMARA LA MISMA ACTITUD DE ESTE SEUDO PASTOR LE ESTARÍA MANDANDO CARTA DOCUMENTO A PILATOS, AL QUE FABRICO LA CRUZ Y A TODOS LOS QUE LE PEGARON Y NI QUE DECIR AL QUE LE CLAVO LA LANZA.-

Leonardo Hansen Chanta

Valeria Tolosa Cómo le gusta hablar a la gente por favor seguro todos los que opinan deben estar en sus casas verdad . No seamos hipocritas y dejen de ensuciar a la gente buena ví el vídeo en vivo que hiso el pastor y no había gente

Claudia Rossi Son los peores

Juan Manuel Gonzalez Es iba a dar nardo puro como el pastor Giménez.

Millanel Millanel Rauch Por sus acciones los conoceréis!!!! Falso pastor al no acatar a las órdenes de un gobierno que aunque te guste o no esta puesto por DIOS!!! pudo más la ambición que el amor por sus feligreses

Romina Ibarra La descripción… Mortal 🤣🤣🤣🤣

Andrea Luppu Aún existen estos chantas??? Laaaaa

Rosamaria Cortés se ve que anda sin plata el pastor…..y sus feligreses bastante básicos de cabeza

Luis Pasino Ni Dios los salvó

Barbara Sacco A él y a los que fueron se tendría que multar !

Cristina Heredia Bien por por los policia y el vecino asi tiene que ser con todo eseto cuando.ven reuniones.como cumpleaños reunioness familiares.denocia y multas por giles.

Noly Fernández Tienen que recaudar

David Paz Rodriguez Tomó una Rosca, y la repartió entre la multitud!!

Maria Juares Me extraña pastor que no ponga por obra su palabra hay estan los falsos profetas que dice la biblia q se van a levantar

Ana Aguirre Que manera d decir boludeces se ve q estan muy aburridos .es obvio q uno se tiene q quedar en su casa .donde sino!!!!!.ya cansan c eso.

Vicki Jensen Otte El fanatismo no sirve en estos casos ,lo más importante es unirse en cuidarnos entre todos en EE.uu, murió un pastor diciendo que esta epidemia no tenía tracendencia etc ……Dios está en nuestros hogares no en una iglesia sea católica,evangelista etc.SE RESPONSABLE QUEDATE EN CASA.

G Mattioli Tumminello Lo Veo en mi barrio pero yo me quedo en casa

Juan Jose Laxalt Que m perdone..yo hace 20 dias no veo a mis hijos y mis nietos..PRESO

Maria Sol Estaba multiplicando los pane.. a no los billetes 🤣🤣

Noelia Peres Espero que antes que llegara la policia les allan dado el diesmo. si no llego… ya me veo dando cadenas para ayudar al pobre pastor!!!! Yo colavoro con una pala.. 😂😂

David Paz Rodriguez Capaz que le estába dando Roscas!! En Córdoba, encontraron a un cura con una piba y dijo que le estába dando contención espiritual… todo puede pasar en cuarentena.

Vivi Noya Pero como que se reúnen…. yo ya no entiendo más nada!!! ..

Ari Ojeda En vez de estar haciendo comentarios maliciosos por qué no se fijan el la página en ningún momento se ve que hizo la reunión en la iglesia es desde su casa en vivo!!

Maria Rosa Guzman Por mimisar la situaccion y no obedeser ya an muerto pastores hay que aser cado al gobierno por algo es ..nos cuidamos entre todos ..

Adrian Edgardo Gomez Estaba repartiendo alcohol en gel.

Lyly Florit Dios mío es de no creer la gente en vez de neuronas tienen cemento en la cabeza

Toty Rodriguez Andaba corto de plata el pastor jeje

Gutiérrez Maca Que fantasma que son yo vi gente por todo Necochea paseando por qué no estaban haciendo mandado es impresionante la cantidad q anda todo los días y vienen hacer semejante escándalo. Por esto si es así q le labren a todos los q andan de lunes a lunes por q lo q es Necochea no parece q estuviera en cuarentena todo el mundo hace lo que quiere gente visita a familiares como si nada

Luciano Valenzuela Todos los q dicen q ven gente reunida q denuncien llamen a la policía hasta q se cansen!!! En necochea hay más casos de los q dan en los noticieros o redes sociales después no digan q no fueron advertidos

Ezequiel Ramirez A estos los banca el señor. No pasa nada

Sonia Monzon En nombre de Dios viven de la gente,garcas!! Hay pastores por multitud, charlatanes!

Barbara G Karagiannis Que chinwenwenchas jajajajaja

Graciela Carlita Rosa Cabrera Como dice la biblia que dios los perdone xq no saben lo que hacen usando la palabra de Dios para su beneficio

Lydia Cacciabue Bien. SIEMPRE y cuando sea verdad

Euge Gavilan🙄

Carolina Elizabeth Fazzito No sean jodidos la plata nos hace falta a todos y el es de la única forma que la gana

Noelia Gisela Faramiñan Se estaba quedando crocante el pastor 😑😑

Claudio Javier Tambolini Se les estaba acabando el dinero….

Andrea Echegaray no hable si no saben nadie vio nada es un simple auto

en la foto sale un auto no hay foto d gente entrando no saliendo no hay reunio desde k empezo la pamdemia. haci k estan hablando cosas k no son dedikesen a suu vida y dejen los demas4Elimina, oculta o denuncia esto

Silvia Montesinos Seguro que le faltaba plata y juntó a su rebaño para que se la lleven

Claudia Cipollone Con ese apellido que querés, hasta estaría vendiendo alcohol en gel también

Yamila Ferreyra Deja de hablar pelotudeces enfermo primero infórmate bien y a la gente que le sigue con sus comentarios manga de ignorantes son los primeros para hablar de la gente y después vienen a pedir ayuda este hombre sabe todo el mundo que siempre pone lo que quiere en su cuenta

Marcos Croattini Conocemos los hijos de Dios las obras de Dios por medio de sus siervos uno dice por hay por sus obras los conocerás ,llevando mercadería a personas que no tienen sanando enfermos liberando cautivos soy testigo de tus obras señor que haces a través de n…Ver más

Maria Angeles Melcon Deben necesitar plata los pastores y no les importa que los creyentes se enfermen está gente tiene q estar presa no solo por esto, son estafadores

Estética Automotriz Valenzuela Y si tenía que cobrar el sueldo de los fieles abombados que tiene como seguidores ,ahora sí debe estar echado para atrás como bota sin taco ,tomándose unos vinos el tipo eeh !!! Sigan adorando a cualquier changa nomás y desperdiciando la vida sigan sigan …chauuu ….

Ricardo Sangla Este muerto necesita sacarle la plata a la gente y lamentablemente siempre habrá necesitados que se dejan embaucar

Diego Perretti Son falsos profetas dios no te cobra son sinvergüenza .la ofrenda es voluntaria

Estética Automotriz Valenzuela La verdad que no se entiende tanto fanatismo de sus seguidores ,el pastor es un hombre exactamente igual que ellos y estos abombaos le dan plata para que viva echado para atrás como bota sin taco jajaja se puede ser tan pero tan p…. Viejo!!!!

Eduardo Gryciuk Y la gente va, a pesar de todo y para consagrarse de tarados le dan plata a estos chantas. Y siguen cayendo una y otra vez en manos de estos sin vergüenza, por no decir mierdas.

Ricardo Gigena Ese pastor es un ladron seguro recordara cuando lo agarre cn ls manos en la maza y a su secuas.

Carlos Ernesto Lopez Hay que mandarle un pastor…..alemán que le muerda las nachas !!!!

Ibra Said Walter ya que te gusta publicar pavadas veni a mi barrio fijate que estan siempre jugando a la pelota y nadie denuncia nada. Si vas a poner pavadas pone todas y deja de borrar comentarios viejo violin

Siul Muñoz Canutos chorros. Chantas sinvergüenza.. cagá cabezas de idiotas…

Vanesa Tello Siempre lo mismo con estos cabezas de termo!!!

Marta Susana Millan No tienen vergüenza, qué vallan ,,ha trabajar si quieren plata!!

Rooh Iegia Esa es la gente que había manga de hijos de puta ojalá y se vallan todos al infierno

Mario Truitiño Que verguenza …la avaricia por tener mas dinero por angurriento y sinverguenza. En parte se hizo justicia …falso profeta todo lo que recauda son para sus arca de bienestar .

Claudia Patricia Valencia Sinvergüenzas vayan a laburar y dejen de sacarle el dinero a la pobre gente q necesita un poco de fe y esperanza.

Matias Reynoso No le va a alcansar el diesmo para pagar ahora ..

Que se joda por pelotudo

Y que estupida la gente que fue sabiendo que no se pueden hacer reunionesElimina, oculta o denuncia esto

Verónica Gonzalez Todos chantas , que lucran con todos y todo. No les importa un carajo de nada , donde puedan sacar plata ahí están ellos. Forros hijos de putas.

Miriam Montaldi Hay que ser pelotudos!!!arriesgan su vida ..

Fabiola Duport Son unos caraduras….ladrones!!!

Fer Anarco que lo metan preso y cierren para siempre esa Iglesia

Reina Queen ES SU TRABAJO CHE!! Q MALA ONDA… EL PASTOR SIN LA FELIGRESÍA ..COMO VA A HACER PARA VIVIR ESTE SIERVO DEL SEÑOR??? COMOO VA A CAMBIAR EL AUTO Q TRANSPORTA EL TEMPLO DE DIOS? COMO COMPRARA EL VINO? PERDON LA SANGRE DE CRISTO?? … EL REBAÑO DEBE SACRI…Ver más

Ariel Lopez Manga de pelotudos son

Cartu RO Queria la viyuya!!!🤦‍♂️ que hdp!!😂😂😂. Preso de por vida el y seguidores

Andrea Elizabeth Farias

Andrea Elizabeth Farias

Jose Maria Quintana Re pelotudo el pastor. ??

Walter Góm

Natalia VillarruelElimina, oculta o denuncia esto

Delia Tolosa Por favor fíjense bien lo q están hablandoElimina, oculta o denuncia esto

Emmanuel Necochea ….Elimina, oculta o denuncia esto

Araceli Ceriani 👏👏👏👏👏cuántas.Elimina, oculta o denuncia esto

Hilda Raquel AriasElimina, oculta o denuncia esto

Azucena Segovia Si Diego abtinenciaElimina, oculta o denuncia esto

Veronica Sandra CarstairsElimina, oculta o denuncia esto

Nicol Gilio Que fantasma que son yo vi gente por todo Necochea paseando por qué no estaban haciendo mandado es impresionante la cantidad q anda todo los días y vienen hacer semejante escándalo. Por esto si es así q le labren a todos los q andan de lunes a lunes por q lo q es Necochea no parece q estuviera en cuarentena todo el mundo hace lo que quiere gente visita a familiares como si nada1Elimina, oculta o denuncia esto

1 respuesta

Mariaelena Barrionuevo Y el hombre vive del diesmo , si no se lo dan se unde , pobresito!!!!!1Elimina, oculta o denuncia esto

Gladys Aguirre Que ignorancia por DiosElimina, oculta o denuncia esto

Alejandro Vich Q pedazo d HDMP…Elimina, oculta o denuncia esto

Patricia Ohaco Muy bienElimina, oculta o denuncia esto

Mariangeles AlanizElimina, oculta o denuncia esto

Beatríz BaustianElimina, oculta o denuncia esto

Maria Ledesma Chantas!Elimina, oculta o denuncia esto

Alejandro Poweri ….Elimina, oculta o denuncia esto

Guillermo Bruzzone q labron ladinoElimina, oculta o denuncia esto

Maari Fidalgo Taba seco el pastor !!!!2Elimina, oculta o denuncia esto