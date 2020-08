LAS EDITORIALES DE MIGUEL ABALSAMO SOBRE EL CASINO.

Necochea tiene una

solución económica ,

vender tierras del casino

Por Miguel Abálsamo

(Para Ecos Diarios).

«Si uno no toma las decisiones

que tiene que tomar, entonces

las crisis se eternizan.

Si uno se queda paralizado ,

eso si es un tremendo problema»

(Jorge Bucay,médico,escritor argentino)

A veces la urgencia suele no ser la prioridad.

En Necochea ambas van de la mano, prioridad y urgencia por conseguir recursos, literalmente y sin subterfugios, dinero.

En el caso de la crisis de salud-económica que tiene el mundo, cada país, y cada municipio, caso Necochea, los ejes se unen, la prioridad es la urgencia, y lo más importante es accionar localmente para sobrevellar los próximos tiempos, estar en capacidad de volar alto ante los impactos que nos acechan, y resolver con decisión la búsqueda de una solución económica made in casa, que supere lo repetido, esa vieja película a la que conocemos su final, y se ha proyectado en todas las salas, pedirle a «papa» estado provincial y nacional, adelantos de coparticipación, cada vez será menor en la instancia actual, al menos por algún tiempo, pagar por los descubiertos bancarios el 38 % anual, cuando hace falta plata para abonar salarios y seleccionar proveedores que vayan cubriendo sus acreencias.

Los errores son para aprender, no para repetirlos.

Diría Woody Allen en un ya viejo reportaje en un canal estadounidense, sarcasticamente, como el acostumbraba, ante la pregunta de la repetición de errores que suele tener la gente…»¿ para que repetir antiguos errores habiendo tantos nuevos que podemos probar cometer?

Al menos el intento de probar nuevos errores vale la pena cuando pensamos en «La Nueva Necochea».

No demos más vuelta en la misma calesita, es cierto que hace muchos años venimos cometiendo los mismos desaciertos, en la agenda de cada administración se deben contabilizar claramente,elevación en el estado, sobredimensión de cargos políticos, gasto público desmedido, carencia de equipos económicos acordes con la realidad imperante en cada momento, culpabilidad al anterior, y la vieja excusa de la herencia recibida, gestiones que han sido sólo pagadoras de sueldos, y a veces ni alcanzaban, es decir, todo un conjunto de cosas conocidas que hemos vivido, con idénticos resultados finales, no es necesario ahondar en conceptos.

La crisis del Covid 19 alcanza a desnudar aún más esas tremendas falencias de muchos años, la incapacidad de resolución, la carencia de acción para tomar el toro por las astas y salir de la mediocridad repetitiva .

La falta de dinero es lo latente en nuestro distrito, y en la crisis debemos ir sin perdida de tiempo a dejarnos de lloriquear por los tiempos aquellos que no volverán, salir de la debilidad de no encontrar salida cuando hay puertas que se pueden abrir y luces al final del túnel que no queremos o no sabemos ver.

El estado municipal necesita dinero.

No queremos escuchar el clásico…»el dinero no hace la felicidad».

Pregúntenle a los intendentes de toda la Argentina si es felicidad poder llegar sin problemas a fin de mes en el abono de salarios, pago de proveedores, compras de insumos, pago de horas extras,emprendimientos de obras con recursos públicos, gobernar no es un album de cartas románticas con olor a perfume, tampoco verba permanente y promesas lejanas de cumplirse, agonías permanente ante la escasez de fondos.

Necochea tiene una deuda cercana a los 800 millones de pesos, no arrastrada de la última gestión sino de varias en el pasado, esta es la realidad, la manera en que las cosas son, no la que nos gustaría que fueran, aceptemos nuestra realidad, un estado municipal casi en quiebra, donde no alcanzar el dinero para lo esencial y lo será así por mucho tiempo, la única salida parece ser el aumento de las tasas municipales que nunca terminan equilibrando la balanza, donde la caza el zoo es siempre a los mismos y los deudores transitan por el camino de la tranquilidad, acogiéndose las esperadas moratorias que como el sol, siempre aparece .

¿Ante esta realidad, que hacemos, la repetimos como si esto solucionará los problemas…nos despreocupamos ante la imposibilidad de encontrarle desenredo a la madeja caótica , pedimos a Nación y provincia y luego nos colocamos en signos de rebeldía cuando no envían lo necesario, o buscamos el horizonte en lo que debemos y podemos hacer localmente?.

Para esto últimos necesitamos lo que decía el General San Martín a sus soldados ante de cada batalla…» animo, que para los hombre de coraje se han hecho las grandes empresas

Aquí no es cuestión de cruzar la Cordillera, vencer a los realistas, liberar América y partir al éxilio, es mucho menos, pero para muchos de nuestros gobernantes parece una tarea imposible.

Necochea puede salir de su agonía económica, la llave esta frente al mar.



DEMOLER EL COMPLEJO CASINO

Y VENDER ESAS COSTOSAS TIERRAS



El intendente fue claro en su discurso del día 2 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante hizo un llamado al empresariado local en primera instancia con el objetivo de que presenten individualmente o colectivamente un proyecto de inversión de todo el Complejo Casino agregando ..» venimos en caída libre con el Complejo, el estado no esta en condiciones de aportar para su reconstrucción y es hora de desarrollar emprendimientos inmobilarios, no queda otro camino».

Frente al mar esta nuestra oportunidad, no digo única, pero no hay demasiadas con esta posibilidad ,de generar en corto plazo los recursos que el estado necesita.

El Complejo Casino es historia, no miremos para atrás en busqueda de lo que fue y nunca más será, de aquel esplendor de los setenta y ochenta no queda nada, luego fue la lenta caída en los noventa, la posterior agonía y el fin.

Dolorosamente la postal de la decadencia, de un adefesio abandonado, peligroso en su estructura que puede causar accidentes, inutilizable en la actualidad, proclive a sufrir problemas en esos lugares imposibles de cuidar y proteger, hemos llegado al final del viaje,cada historia tiene su fin,pero en la vida cada final puede ser un nuevo comienzo.

En la decisión actual esta el comienzo de una nueva era en el lugar, hacer morir lo viejo para parir lo nuevo, solían repetir nuestros abuelos, dándole un manto al pasado para vivir el futuro.

Este Complejo Casino esta muerto y sepultado, sin embargo la resurrección depende de la decisión política, con el acompañamiento del empresariado local, comerciantes, sectores de profesionales, sindicatos, Cámara Comercial, que no pueden permanecer impavidos o paralizados por críticas minoritarias o expresiones en redes sociales, tan habituales como sin fundamentos sólidos en muchos casos.

El Coronavirus no puede detener nuestra marcha, es el momento exacto para colocar en la sociedad una esperanza , la de demostrar que podemos en el distrito salir adelante por nuestras propias convicciones y solidez en la acción.

¿Cómo generar dinero ?

Demoliendo esa estructura obsoleta y rapidamente poner en venta sus tierras frente al mar, ese debe ser el primer paso, una vez concretado rapidamente aparecerán los inversores, cuando vean, después de tanto descreimiento y desconfianza de muchos años, que una administración esta decidida a cambiar la historia.

La fisonomía del lugar daría un vuelco trascendente en poco tiempo, lograr ese impacto que se conjugaría con el comienzo de una apertura en el Frente Costero, derrumbar el ocioso ex balnearío ACA (Automovil Club Argentino), dando al sector una nueva forma de arquitectura con vista a la playa al mar, sin ladrillos que impiden visual natural acordando una dinámica moderna .

DOCE MILLONES DE DÓLARES A

LAS FAMELICAS ARCAS MUNICIPALES

El intendente remitió en la semana una nota dirigida al gobernador de la provincia de Buenos Aires, mitad información de lo que esta sucediendo y mitad suplica (limosna parece ser muy hiriente), donde esboza en sus conceptos principales ,caída de la recaudación en un 55 %, un monto estimado en cuarenta millones de pesos, la extrema necesidad de envió adicional por el tesoro bonaerense para afrontar actividades esenciales, pago de haberes del mes de abril, estimado en 135.925.000 $, hace saber una vez más de una deuda flotante y consolidada que alcanza los 819 millones de pesos, supone el 36 % del presupuesto de gastos 2019, habiendo una deuda atrasada de personal, proveedores, incluida la recolección de residuos de 168 millones, la coparticipación en descenso pronunciado, enero cuarenta millones, febrero 34, marzo 28 , aproximadamente esa caída en un 82 %, y la posibilidad de contraer créditos, entre otras explicaciones y pidiendo de auxilio casi sin botes salvavidas en alta mar.

Tenemos soluciones, necesitamos acciones inmediatas, sin perdida de tiempo, para eso hay que ponerse los pantalones largos y dejar de girar sobre lo mismo, es muy loable la asistencia social diaria a los sectores más necesitados, esto esta fuera de análisis, pero debemos ser serios para darnos cuenta que nuestro futuro no se soluciona en una caja más de marcadería, planes sociales y reparto de ropa o medicamentos, que es algo natural, al que no deberíamos remarcarlo como un hecho trascendente en nuestra vida democratica, debemos entender que si hacemos lo que debemos hacer y nunca terminamos de hacer, estos sectores más necesitados se beneficiarán realmente ,lo mismo que otros sectores de nuestra comunidad.

Demoler el Complejo Casino,adaptando el juego en ese lugar o permaneciendo en la ciudad en otro sector, analizar el futuro del Teatro Auditorium , significará contar con tres hectáreas, ergo, 30.000 metros cuadrados de extensión en el lugar más caro de Necochea.

El Departamento Ejecutivo esta en condiciones legales de derrumbar el Complejo, tiene las herramientas a través de la aprobación por mayoría en el Concejo Deliberante de la Emergencia Económica de actuar con celeridad poniendo en venta las tierras del sector, o bien con el Complejo sin demoler (tiene menos valor) o las tierras sin estructura que suma más interés e inversión.

Como dato, sólo quedan dos terrenos para la venta en toda la extensión de la avenida 2, antes de la Pandemia, el valor erá de 450 dólares el metro cuadrado,tal vez efecto de la crisis los mismos pueden bajar algo su valor.

Allí se podría erigir hoteles, cabañas para todo el año ,diferentes iniciativas no realizadas por una persona o grupo empresarial sino con varias propuestas a desarrollarse, donde el variopinto mundo comercial-empresarial necochense este representando.

Si tomamos en cuenta que contaremos con 30.000 metros cuadrados la cuenta nos daría aproximadamente al valor promedio de 400 dólares, unos doce millones de dolares de venta, es decir en peso argentino tomando el promedio de 100 pesos el valor dolar, daría la impresionante cifra de mil millones de pesos, que terminaría con nuestros problemas económicos, dejando el municipio en superavit, se podrían implementar nuevas obras, especialmente con un porcentaje destinado a los barrios más humildes del distrito.

Estamos hablando estrictamente del Complejo Casino, esas tres hectáreas, área del estado municipal, sin ingresar en el sector lindante, Jardin de Rocas, perteneciente al área Parque «Miguel Lillo», otro valor muy preciado, que merecía un renglón especial para no ser abarcativos.

La pregunta es…¿ cómo no va a existir interés empresarial en la zona más importante , o acaso no se venden terrenos en zona playa y se construye permanentemente?

Urge que la prioridad sea esta, y a su vez el tema más importante que nos sacaría en breve tiempo de las enormes dificultades que no podremos sortear para nuestro desarrollo, solamente serán parches de ocasión, maquillajes momentáneos las coparticipaciones, adelantos del tesoro, apertura crediticia, eso no solucionará de fondo nuestra crisis, que no es sólo el Covid 19,que la acentua, sino la que venimos padeciendo en forma permanente de muchos años atrás.

¿Tendremos el coraje político de romper ataduras y avanzar, o seguiremos haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo donde nos esperan los mismos inutiles resultados?