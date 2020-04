“Las únicas actividades habilitadas en Necochea son las que estableció el gobierno nacional”

El intendente, Arturo Rojas, mantuvo una reunión con concejales de todos los bloques políticos. Se buscará consenso para realizar protocolos de actividades que aún no han sido habilitadas por la Nación o la Provincia

El intendente Municipal, Arturo Rojas, mantuvo este mediodía un encuentro con los concejales de todas las fuerzas políticas, para comenzar a trabajar en realizar protocolos de seguridad ante la pandemia de Coronavirus COVID-19 para actividades que aún no fueron habilitadas por la Nación o la Provincia.

En tal sentido, tras el encuentro llevado a cabo en el HCD, Rojas explicó que se trabajará en “ir buscando consenso y los protocolos de algunas actividades, para una vez que nos pongamos de acuerdo podamos remitir a Provincia y tener su autorización”, detallando que “queremos ir reglamentando y armando los protocolos para que esté establecido, y cuando empiecen a volver a funcionar, que no sabemos cuándo puede ser, lo hagan con los protocolos adecuados y controlados”

“Las únicas actividades que están habilitadas en Necochea son las mismas que las habilitadas por el decreto nacional”, aseveró el jefe comunal, para aclarar que “no hay ninguna otra actividad que haya tenido alguna habilitación excepcional”.

Continuando con el tema, indicó que “trabajaremos en conjunto con el Concejo Deliberante, veremos algunas actividades como puede ser la construcción privada, armar los protocolos, estar de acuerdo con el HCD y luego lo remitimos a Provincia para que lo evalúen”.

“No somos de las ciudades que estamos pidiendo reabrir todas las actividades, como otras ciudades que por ahí tienen otra lógica: municipios que por ahí no tienen afluencia de turistas o el sector agroexportador como el nuestro”, dijo, afirmando que “de por sí, nosotros ya somos una ciudad vulnerable y no tenemos que seguir sumando actividades en un contexto donde la pandemia todavía no llegó a su plenitud”.

Por último, recalcó que todo significa que “los protocolos nuevos, de actividades que no están reglamentadas, se enviarán y dependerán del consenso que vayamos teniendo con el HCD”.