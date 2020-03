Leonel Carli el héroe que SALVÓ la vida a un joven

Up Next

Ayer por la noche a eso de las 2330hs un joven de 19 años incendio su casa y luego se intento suicidar, al ver lo sucedido ingresaron al domicilio 3 vecinos lo encontraron colgado en una habitacion del domicilio en llamas. A eso decidieron descolgarlo, lo sacaron hacia afuera y no presentaba signos vitales, por lo cual LEONEL CARLI tiene conocimientos de RCP pudo salvarle la vida al joven y llevan al hospital..-

