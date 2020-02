LO ATRAPARON CON CAMIONETA ROBADA

Up Next

Personal del GTO de la seccional Tercera procedió tras estar efectuando tareas de campo para lograr colectar y obtener información respecto a distintos hechos acaecidos sobre la sustracción de vehículos del tipo pick-up, observan el tránsito por calle 106 desde Av. 59 hacia calle 57, de rodado pick-up, Chevrolet S10 cabina simple, gris plata, reconociendo a su conductor H. C. J. C. (23) con antecedentes el cual al percatarse de la presencia policial acelera tratando de evadirse, y tras corta persecución la cual culmino en 106 al 2400, rodado ingresa domicilio y tras basarse Art. 222 CPP., es interceptado, e identificado constatándose posee chapas patentes cambiadas, correspondiéndole las colocadas a Toyota Hilux sin impedimento, observándose grabado sobre cristales la cual registra pedido SECUESTRO ACTIVO fecha 17/06/19 a requerimiento UFI N° 20 Dpto. Judicial Mar del Plata, en causa “HURTO AUTOMOTOR” motivo por el cual se procedió a la APREHENSIÓN conductor y el traslado a esa Preventora. Act. epígrafe interv. UFI. N° 20.

