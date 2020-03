LO ATRAPARON ROBANDO EN UNA QUINTA

El intendente local, doctor Arturo Rojas, diálogo por espacio de casi una hora con el periodista Miguel Abálsamo, conductor del programa “Cerrando la Mañana” junto a todo su equipo, en FM .La Radio 93.5, dejando declaraciones muy importantes”.

” Estamos decididos en el tema Complejo Casino y lo que debe ser su futuro, es imposible que el estado municipal este en condiciones de realizar inversiones en el mismo, tampoco creemos en la aparición de alguien o sector determinado para realizar el aporte que necesita el Complejo, primero porque es millonario y segundo porque hasta que no estén dadas las condiciones generales de revitalización de todo el sector de la villa balnearía nadie empresarialmente invierte para no obtener ganancias,esto se así de simple”, dijo el intendente, que hizo un llamado al empresariado, comerciante y a todos aquellos que tengan ideas y quieran conformar un fideicomiso para que se lo acerquen…” el capital privado necochense tiene la prioridad para encarar la nueva étapa del Complejo Casino, puede ser a través de la conformación de un fideicomiso,y de no lograrse en la primera étapa local de convocatoria estamos abiertos a iniciativas de otros lugares, pero los nuestros tienen prioridad. Quiero dejar aclarado que el juego debe quedarse en Necochea, ya lo hemos manifestado como apoyo en reiteradas oportunidades, el juego en el propio Complejo u otro lugar de la ciudad, renovar el maravilloso Teatro Autorium que contamos y luego abrir posibilidades en toda la estructura, sin descartar erigir otras construcciones, hotel, cabañanas, por ejemplo”.

El intendente aseveró que ” enviaremos al Concejo para abrir las concesiones de balnearíos, caso el ex Automovil Club Argentino, dando una fisonomía moderna, sin tanta construcción y ladrillos que obstruyen la visual y ser más natural, como en otros lugares importantes de la Costa Atlántica o del mundo”.

“Estamos decididos a los cambios, tenemos presente la importancia del Frente Costero al sur, una Necochea extendida, siempre con la presencia del estado pero abriendo puertas a todas las ideas de tantos vecinos que quieren una nueva ciudad, salir del estado de postergación de muchos años, no podemos ser un municipio que festeje cada mes cuando paga los sueldos, algo absolutamente normal”.

“Nos dejaron una herencia tremenda, ochocientos millones entre deuda flotante y consolidada, proveedores sin cobrar por meses, adeudando horas extras, arancelamiento, en el área salud, la tremenda crisis que obligó a internar a vecinos en camas cedidas en el hospital de Lobería”.

“Otra de las prioridades es la recolección de residuos, estamos planificando el armado de una Sociedad de Estado, privado-estatal, disminuir costos, achicar frecuencias y en el futuro no lejano la urgencia de inversiones en el área de disposición final con una planta de tratamiento de los residuos”.

“Se que el aumento de tasas no es recibido bien por los vecinos, como no lo voy a comprender,pasa en mi propia familia, pero debe tener confianza la sociedad que lo vamos a devolver en servicios, ya estamos avanzando con el Ente Vial en el arreglo de muchas calles y cuidando el espacio público, yo debo agradecer a tantos vecinos que colabora, y al Concejo Deliberante, donde comprenden el momento que se vive y estamos avanzando juntos.Esto convencido que vendrán tiempos mejores, no con palabras o discursos sino con el trabajo de todos es que vamos a cambiar un distrito con enormes dificultades”.